به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، دوشنبه ۲۲ تیر ماه در حاشیه دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان، نیروی خوش‌فکری هستند و ابتکارات و ایده‌های خوبی دارند. ان‌شاءالله باید کمک کنیم تا بتواند در این ماموریتی که به عهده گرفته، موفق باشند.

وی با اشاره به جایگاه کتابخوانی افزود: موضوع کتابخوانی و عادت به مطالعه، اگر جزو رفتار‌های مستمر ما قرار بگیرد، مطمئناً آثار بسیار پرخیر و برکتی خواهد داشت. ما باید تلاش کنیم که این را تبدیل به یک رفتار نهادینه‌شده بکنیم.

موالی زاده با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه بیان داشت: در این جلسه، در مورد مباحث سخت‌افزاری نیز صحبت شد و تصمیماتی گرفته شد. از جمله اینکه مشکلات کتابخانه مرکزی اهواز مطرح شد و قرار بر این شد که جا‌هایی که نیاز به ترمیم، مرمت و بازسازی دارد، مورد توجه قرار بگیرد.

پیگیری مشکل قطعی برق کتابخانه‌ها

استاندار خوزستان با اشاره به مشکل قطعی برق در برخی کتابخانه‌های استان، تصریح کرد: مشکل قطعی برق که الان در برخی از کتابخانه‌ها وجود دارد، با توجه به اینکه دانش‌آموزان عزیز ما، مخصوصاً در این فصل که فصل امتحانات پایانی و کنکور است، از فضا‌های کتابخانه‌ها استفاده می‌کنند، باید پیگیری شود. قرار بر این شد که پیگیری لازم صورت بگیرد و آقای نجاتی نیز پیگیری کرد و بازهم دنبال خواهیم کرد تا اساساً قطعی برق در کتابخانه‌ها نداشته باشیم و دانش‌آموزان عزیز بتوانند با شرایط مناسبی مطالعه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های اوقات فراغت در کتابخانه‌ها، ادامه داد: مباحث دیگری از جمله بحث اوقات فراغت مطرح شد که در کتابخانه‌های عمومی با محوریت رویداد شهید میکائیل، که یکی از شهدای عزیز مدرسه میناب بود، دنبال خواهد شد. دوستان روی این برنامه ان‌شاءالله کار خواهند کرد.

موالی زاده با تأکید بر آثار مثبت مطالعه در توسعه جامعه نیز گفت: امیدوار هستیم که ما سنت مطالعه و کتابخوانی را بتوانیم هر چه بیشتر تقویت کنیم، چرا که آثار مثبت زیادی در جهت رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی خواهد داشت. وقتی به وجوه نرم‌افزاری توسعه می‌پردازیم، یکی از مباحثی که مطرح می‌شود، بحث مطالعه در جامعه است که چقدر انجام می‌شود.

تأکید رهبر شهید بر مطالعه و کتابخوانی

موالی‌زاده با اشاره به سیره رهبری شهید در زمینه مطالعه، اظهار کرد: یکی از عادات نیکو و ارزشمندی که امام شهید ما داشتند، مطالعه بود. بسیاری از کتاب‌های مطرح دنیا، رمان‌های ارزشمند و کتب مختلف را ایشان مطالعه فرموده بودند و همیشه بر مطالعه تأکید داشتند. واقعاً به کتاب، به عنوان یک عادت مستمر اهمیت می‌دادند؛ شب قبل از آن که بخوابند علی‌رغم آن مشغله‌های فراوان و مدیریت سنگین، اول مطالعه می‌کردند.

طراحی سازوکار همکاری دستگاه‌ها برای ترویج فرهنگ مطالعه

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این جلسه گفت: قرار شد که دوستان یک طرحی را آماده کنند و سازوکاری طراحی شود که ان‌شاءالله با همکاری حوزه دانشگاه، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی تبلیغات، صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های مختلف، این مجموعه‌ها به هم متصل شوند تا یکی از اهداف آنها، ترویج فرهنگ مطالعه باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت استان در حوزه مطالعه گفت: این همکاری می‌تواند به ارتقای سطح بینش، منش و رفتار‌ها کمک کند. بحمدالله در استان خوزستان، وضعیت در سطح واقعاً خوبی است، اما می‌توانیم باز هم بیشتر در این مسیر حرکت کنیم.