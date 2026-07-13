پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: احداث پس کرانههای مرزی با هدف توسعه سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مرز یکی از مهمترین مزیت های استان در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری است، گفت: احداث پس کرانه های مرزی با هدف توسعه سرمایه گذاری در استان در دستور کار قرار گرفته است.
حبیب تربتی در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی با اشاره به وجود افزون بر ۹۶۰ کیلومتر مرز با ظرفیت های قابل توجه تجاری در استان افزود: ایجاد و توسعه پهنههای اقتصادی و لجستیکی نقش مؤثری در افزایش ظرفیتهای تجاری، توسعه ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی دارد.
وی اضافه کرد: مرز می تواند مهمترین رکن رونق اقتصادی در آذربایجان غربی باشد که البته در این باره انجام اقدامات جدی و اساسی ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی ادامه داد: مرکز خدمات سرمایهگذاری آذربایجان غربی روند احداث پسکرانههای مرزی را با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران و تسهیل فرآیندهای اداری با جدیت دنبال میکند.
وی اظهار کرد: با تقویت هماهنگی بینبخشی، میتوان از ظرفیت ممتاز مرزی استان برای افزایش صادرات و تبدیل استان به یکی از کانونهای مهم سرمایهگذاری کشور بهرهبرداری کرد.
براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، پسکرانههای مرزی پهنههای پشتیبان اقتصادی و لجستیکی واقع در پشت مرزهای رسمی کشور هستند که با استقرار فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری، زمینه توسعه ترانزیت، جذب سرمایهگذاری، ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی مناطق مرزی را فراهم میکنند.
آذربایجان غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و نخجوان دارد؛ در این پهنه گسترده ۶ مرز فعال بازرگان، رازی و سرو در مرز ترکیه، تمرچین و کیله در مرز شمال عراق و پلدشت در مرز نخجوان وجود دارد.
مرز کوزه رش سلماس درهمسایگی ترکیه نیز در حال تکمیل زیرساختها برای آغاز فعالیت های مسافری و تجاری است.