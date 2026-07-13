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با اعلام رسمی آمریکا مبنی بر بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران؛ واشنگتن پنجمین نقض تفاهمنامه اسلام آباد را هم کلید زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با اعلام رسمی آمریکا مبنی بر بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، تمامی بندهای کلیدی تفاهمنامه اخیر عملاً نقض شده و بار دیگر ثابت شد که چرا اتکا به وعدههای آمریکایی علی الاصول خطایی راهبردی است.
ترامپ روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که محاصره دریایی ایران بازگردانده شده و از این پس هیچ کشتیای اجازه ورود یا خروج از بنادر ایران را نخواهد داشت. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات دریایی مشترک تحت هدایت نیروی دریایی آمریکا، این محاصره تمامی خطوط ساحلی ایران از جمله پایانههای نفتی را در بر میگیرد.
بر اساس اعلام سازمان تروریستی ستاکام محاصره دریایی و ممانعت از رفتوآمد به بنادر ایران از ظهر فردا ( سه شنبه، ۲۳ تیر ـ برابر با 14 ژوئیه) به وقت شرق ایالات متحده از سر گرفته خواهد شد.
با این اقدام، آمریکا پنجمین و مهمترین نقض تفاهم با ایران را رقم زد؛ چراکه یکی از محورهای اصلی توافق، پایان محاصره دریایی و آزادسازی مسیر تردد کشتیها بود. این در حالی است که پیشتر نیز چهار نقض دیگر توسط واشنگتن ثبت شده بود:
۱. لبنان: بلافاصله پس از امضای تفاهم، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا حملات گستردهای به لبنان انجام داد و دولت دستنشانده این کشور مسیر مذاکرات جداگانهای با رژیم اسرائیل را کلید زد.
۲. تنگه هرمز: آمریکا با فعالسازی کریدور جنوبی از طریق عمان، تلاش کرد ترتیبات منطقهای ایران را دور بزند.
۳. پولهای بلوکهشده: واشنگتن با وعدههای دروغین وقتتلفی کرد و سپس اعلام نمود حتی یک سنت از منابع ایران را آزاد نخواهد کرد.
۴. لغو مجوز فروش نفت: وزارت خزانهداری آمریکا با لغو مجوز صادرات نفت ایران، گام دیگری در نقض تعهدات خود برداشت.
وزارت خارجه ایران پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که حملات نظامی آمریکا و تصمیمات یکجانبه این کشور، مفاد مهم تفاهمنامه را از اعتبار ساقط کرده است.
تحلیلگران معتقدند محاصره دریایی در کنار سایر موارد نقض، عملاً نشان داد که تفاهم با آمریکا فریبی بیش نبوده و مسئولان کشور باید با اتکا به توانمندیهای داخلی، برنامهریزی اقتصادی و امنیتی خود را بر پایه گزینههای متنوع و تابآوری ملی استوار کنند؛ چراکه مردم ایران مدتهاست به این واقعیت پی بردهاند که وعدههای آمریکایی هرگز قابل اعتماد نبوده و نیست.