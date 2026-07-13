پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، بر پیگیری جدی موضوع راهآهن غرب کشور و تسهیل تردد زائران اربعین از مسیر سومار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فتحالله حسینی روز دوشنبه در جریان ديدار استانداران کرمانشاه و دیالی عراق با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه ریل قطار در غرب استان کرمانشاه، اظهار کرد: موضوع راهآهن از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی برای منطقه است و بنده شخصاً با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال میکنم. وی افزود: در گذشته نیز درباره راهآهن و اتصال ریلی با مسئولان مربوطه گفتوگوهایی انجام شده و اکنون نیز این موضوع با جدیت در حال پیگیری است. راهاندازی ریل قطار برای منطقه، هم از نظر توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و هم از حیث تسهیل تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به ویژه در ایام اربعین، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نماینده مردم غرب استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پروژه میتواند نقش مؤثری در رونق تجارت و نیز تسهیل سفر زائرانی که به سمت کربلا و نجف اشرف عزیمت میکنند، ایفا کند و ما نسبت به تحقق آن خوشبین هستیم. حسینی با بیان اینکه در منطقه سومار از نظر زیرساختی و امنیتی مشکلی برای پذیرش و عبور زائران وجود ندارد، گفت: اگر زائران از این مسیر تردد کنند، هیچگونه مشکل خاصی وجود نخواهد داشت و امنیت منطقه نیز به طور کامل برقرار است. وی با اشاره به مطالبات مردم گیلانغرب، تأکید کرد: درخواستهای مردم این منطقه مورد قبول و توجه ماست و برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد. و ما خود را خادم مردم میدانیم و در مسیر خدمترسانی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. نماینده غرب استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تداوم دیدارها و هماهنگیهای مشترک برای به نتیجه رسیدن مسائل، افزود: اینگونه دیدارها نباید صرفاً در حد ملاقات باقی بماند، بلکه باید با پیگیری مستمر و هماهنگی لازم، به نتایج عملی و ملموس برای مردم منجر شود. حسینی با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی میان ملتهای ایران و عراق گفت: ملت ایران و عراق برادر هستند و هیچکس نمیتواند این دو ملت را از یکدیگر جدا کند و محبت اهل بیت(ع) و اشتراکات تاریخی و اعتقادی، پیوندی مستحکم میان دو ملت ایجاد کرده است و این ارتباط روز به روز تقویت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند در خدمت زائران امام حسین(ع) باشد، برای ما ارزشمند است و اگر بتوانیم در این مسیر کاری انجام دهیم، مایه خرسندی و افتخار خواهد بود.