مدیر توزیع برق اندیمشک استان خوزستان گفت: طرح برق‌رسانی به ۲ روستای سخت گذر توه و تله زنگ با توسعه ۲۱ کیلومتری شبکه برق این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا داچک بیان داشت: بعد از ۵۰ سال استفاده از برق دیزل ژنراتور‌ها برای تامین برق مورد نیاز ۲ روستای بسیار سخت گذر تووه و تله زنگ شهرستان اندیمشک، اتصال این ۲ روستا به شبکه سراسری برق با اجرای این طرح آغاز شد.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح به طور مشترک توسط اداره کل راه آهن زاگرس و همچنین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و با پیگیری نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تامین شده است.

داچک ادامه داد: طرح برق رسانی به روستا‌های تووه و تله زنگ طی آیینی با برپا کردن یک اصله پایه بتنی از نقطه کوهستانی کزاله در مسیر امامزاده احمد به سمت روستای تووه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان طی روز‌های گذشته آغاز شده است.

دو روستای تووه و تله زنگ در مناطق کوهستانی شهرستان اندیمشک واقع شده و از نقاط ایستگاهی راه‌آهن زاگرس هستند که در زمینه‌های گردشگری و زیست محیطی، تولیدات کشاورزی و دامپروری و سایر بخش‌های اقتصادی ظرفیت‌های خوبی دارند.

ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، آب و برق و خدمات بهداشتی و گردشگری در این مناطق علاوه بر تسهیل مهاجرت معکوس و درآمدزایی مناسب، کمک موثری به صیانت از مناطق جنگلی و زیستگاه‌های طبیعی می‌کند.