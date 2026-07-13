مردم مقاوم ارومیه در یک صدو سی و پنجمین شب حضور در میدان بیدفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم مؤمن و ولایت‌مدار ارومیه و مسئولان استانی، در یکصد و سی و پنجمین رزمگاه شبانه با حضور در میدان ولایت فقیه و خیابان امام خمینی(ره)، برایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کردند.

این اجتماع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از وفاداری، وحدت و همبستگی مردم آذربایجان‌غربی در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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