به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) اعلام کرد هیچ مبنای قانونی برای دریافت عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد و ایمو همواره با چنین اقدامی مخالف بوده است.

این موضع پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ مدعی شد آمریکا در ازای تأمین امنیت تنگه هرمز، ۲۰ درصد هزینه حمل‌ونقل برای محموله‌های عبوری دریافت خواهد کرد. سخنگوی ایمو همچنین اعلام کرد این سازمان منتظر ارائه جزئیات بیشتر درباره این پیشنهاد است.