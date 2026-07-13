نشست علنی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه با حضور اکثریت نمایندگان، برگزار و ساز و کار برگزاری نشست‌های مجلس در زمان‌های اضطراری تصویب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر با حضور ۲۵۹ تن از نمایندگان به ریاست حمید رضا حاجی‌ بابایی، نایب رئیس مجلس در صحن بهارستان برگزار شد.

پیش از آغاز این نشست، حاج حامد خمسه، مداح اهل بیت علیهم‌السلام به مناسبت ایام محرم حسینی و همچنین شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای و شهیدان جنگ تحمیلی سوم به نوحه‌سرایی پرداخت.

در ابتدای نشست، روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار این نشست را به شرح زیر خواند:

گزارش گروه آیین‌نامه داخلی درباره طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

در ادامه، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام وصول طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس" را خواند.

پس از آن، نمایندگان وارد بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شدند و پس از شنیدن توضیح گروه مربوطه و همچنین نظرهای موافقان و مخالفان، کلیات این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن، تصویب شد.

نمایندگان مجلس در ادامه، جزئیات این طرح را بررسی کردند که با ۲۱۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر اساس ماده یک اصلاحی، در زمان‌های اضطراری و وضع خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری نشست‌های صحن مجلس در این محل، در این ماده امکان‌پذیر نباشد، نشست صحن با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در فضای مجازی تشکیل می‌شود.