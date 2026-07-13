مردم انقلابی آذربایجان غربی در يک صد و سی و پنجمین فصل از حماسه حضور در تجمعات شبانه برپاست کوبنده به دشمن متجاوز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حضور مردم آذربایجان غربی در اجتماعات شبانه به فصل یکصدو سی و پنجم رسید.

قشرهای مختلف مردم استان در این تجمعات ضمن محکوم کردن بدعهدی و بی تعهدی رژیم جنایتکار آمریکا و ادعاهای فریبکارانه اش، براستی ارومیه انسجام ملی و اراده راسخ ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح به دشمن متجاوز و تداوم آن برای پشیمان کردن دشمن را خواستارشدند.