پخش زنده
امروز: -
باوجود اینکه فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما بسیاری از فروشندهها بدون توجه به سن درخواست کنندگان، این کالا را میفروشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به محلهای عرضه سیگار در سطح شهر سری زدیم، جعبههای کوچکی که عده زیادی به را به سمت خود میکشانند و غافل از مصراتی که دارند، این کالا را خریداری و استعمال میکنند.
اما موضوعی که از آن غفلت شده و نظارت بر آن قابل قبول نیست، فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال است.
نوجوانانی که به سیگار کشیدن روی آوردهاند، میگویند: بدون اینکه سن را بپرسند، به تعداد دلخواه به ما سیگار میفروشند.