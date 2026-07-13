باوجود اینکه فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما بسیاری از فروشنده‌ها بدون توجه به سن درخواست کنندگان، این کالا را می‌فروشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به محل‌های عرضه سیگار در سطح شهر سری زدیم، جعبه‌های کوچکی که عده زیادی به را به سمت خود می‌کشانند و غافل از مصراتی که دارند، این کالا را خریداری و استعمال می‌کنند.

اما موضوعی که از آن غفلت شده و نظارت بر آن قابل قبول نیست، فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال است.

نوجوانانی که به سیگار کشیدن روی آورده‌اند، می‌گویند: بدون اینکه سن را بپرسند، به تعداد دلخواه به ما سیگار می‌فروشند.