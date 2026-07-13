\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0634\u0641\u0627\u0641\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a\u060c \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628 \u0631\u062c\u0648\u0639\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0648\u0627\u062f \u06f1\u06f2\u06f8 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0633\u0631\u06cc\u0639\u200c\u062a\u0631 \u0648 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0622\u0633\u0627\u0646\u200c\u062a\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n\n