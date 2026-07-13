به دلیل عمل نکردن به هشدار زیست محیطی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، به گفته منابع آگاه مدیرعامل کارخانه قند یاسوج امروز در پی عمل نکردن به تعهدات مربوط به رفع آلودگی ناشی از پساب این واحد صنعتی، پس از تفهیم اتهام با دستور مقام قضایی بازداشت و روانه زندان شد.

موضوع انتشار بوی نامطبوع ناشی از پساب کارخانه قند یاسوج طی ماه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان یاسوج تبدیل شده بود و شکایت‌های متعدد مردمی، دستگاه‌های متولی را به ورود جدی به این پرونده واداشت.

در نشست مشترک مسئولان قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و مدیران کارخانه، مقرر شده بود مشکل بوی تعفن و وضعیت دفع پساب حداکثر تا پایان خردادماه برطرف شود و این مهلت به عنوان آخرین فرصت برای اصلاح شرایط در نظر گرفته شده بود.

با این حال، به گفته منابع آگاه، با گذشت حدود یک ماه از پایان مهلت تعیین‌شده و تداوم انتشار بوی نامطبوع و نارضایتی شهروندان، امروز مدیرعامل کارخانه برای ارائه توضیحات در مرجع قضایی حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان شد.

منابع مطلع اعلام کردند که پرونده این واحد صنعتی با محوریت رعایت الزامات زیست‌محیطی، بهداشتی و حقوق عامه در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی تا رفع کامل مشکل ادامه خواهد داشت.