به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی دوشنبه در سومین نشست کارگروه تخصصی گندم، آرد و نان استان تامین پایدار نان را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و بیان کرد: گزارش وضعیت نانوایی‌های دوگانه‌سوز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال شود تا در شرایط اضطراری هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرآیند تولید و عرضه نان ایجاد نشود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت شفافیت در روند پرداخت تسهیلات بانکی به نانوایی‌ها از بانک سپه، بنیاد برکت و بنیاد علوی خواست فهرست کامل واحد‌های دریافت‌کننده تسهیلات را به تفکیک شهرستان، مشخصات واحد و بهره‌بردار و میزان تسهیلات پرداختی ارائه کنند تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

کاظم نسب الباجی در بخش دیگری از سخنان خود تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران را ضروری دانست و تصریح کرد: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان باید با پیگیری مستمر، زمینه پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات گندمکاران را فراهم کند تا دغدغه تولیدکنندگان این بخش به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به افزایش هزینه‌های تجهیز و نوسازی واحد‌های نانوایی، خواستار بازنگری در سقف تسهیلات بانکی شد و گفت: لازم است بانک سپه افزایش سقف تسهیلات نانوایی‌ها را در دستور کار قرار دهد چرا که پرداخت وام‌های با مبالغ پایین، پاسخگوی نیاز این واحد‌ها نیست و افزایش میزان تسهیلات می‌تواند نقش مؤثرتری در بهسازی و ارتقای کیفیت خدمات نانوایی‌ها ایفا کند.

وی با تاکد بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و اعضای کارگروه، خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان، پایداری زنجیره تامین گندم، آرد و نان و ارتقای کیفیت خدمات نانوایی‌ها از اولویت‌های اصلی استان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

در خوزستان سه هزار واحد نانوایی وجود دارد که ۶۰۰ واحد در اهواز فعال است.