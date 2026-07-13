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روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بطور رسمی به کنگره اطلاع داده که درگیریها با ایران از سر گرفته شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد: رئیس جمهوری آمریکا در نامهای که روز جمعه برای سران کنگره ارسال کرده و روز دوشنبه به دست نیویورک تایمز رسید، نوشت که نیروهای آمریکایی در ۷ ژوئیه درگیر «حملات دفاعی علیه اهدافی در داخل ایران» شدهاند.
نیویورک تایمز افزود که این اطلاع رسانی ترامپ به کنگره، بار دیگر اختلاف بین کنگره و کاخ سفید بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه جنگ علیه ایران بدون تایید کنگره را تشدید میکند.
هر دو مجلس کنگره پیشتر با تصویب قانون اختیارات جنگی، رئیسجمهوری آمریکا ملزم کردند، جنگ را پایان دهد یا برای ادامه آن مجوز دریافت کند؛ با این حال، کاخ سفید همچنان استدلال میکند که ترامپ در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود بهعنوان فرمانده کل قوا اقدام میکند.