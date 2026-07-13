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سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خوزستان گفت: رویداد بزرگداشت شهید میکائیل دورقی با بخش ملی باهدف معرفی این شهید و آرمانهایی که به واسطه مظلومیت شهدای دانشآموز میتوانند در جامعه جریانساز باشند، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین ماجد منابی در دومین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان، با اشاره به برنامههای اوقات فراغت کتابخانهها اظهار کرد: ما برای اوقات فراغت دانشآموزان و اعضای کتابخانهها که عمدتاً دانشآموزان نوجوان هستند، برنامههای متعددی داریم که سالانه نیز اجرا میشود، اما موضوع اصلی، رویدادی در رابطه با بزرگداشت شهید میکائیل دورقی، شهید خوزستانی و دانشآموز مدرسه شجری طی میناب است که دوستان ما در حوزه فرهنگی اداره کل طراحی کردهاند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در استان با آن مواجه هستیم این است که چرا داشتههای خود را معرفی نمیکنیم؟ یکی از داراییهای استان ما، شخصیتهای تاریخساز ما هستند. یکی از شخصیتهای معاصر تاریخساز ما، شهدای مظلوم میناب و این دانشآموز است. امروز بسیاری از مردم تصویر میکائیل دورقی را دیدهاند و او را میشناسند.
حجت الاسلام و المسلمین منابی با اشاره به اهداف این رویداد فرهنگی در استان بیان داشت: هدف ما این است که این رویداد برای معرفی این شهید و آرمانهایی که به واسطه مظلومیت شهدای دانشآموز میتوانند در جامعه جریانساز باشند، برگزار شود و ما میخواهیم یک خط مشی برای خودمان بسازیم که ادامهدار باشد و در این راستا شهید میکائیل دورقی را برای یک سری موضوعات و آرمانها از جمله برای معرفی این شخصیت در کشور و برای ایجاد یک رویداد مطرح کردیم.
بزرگداشت شهید میکائیل دورقی؛ رویدادی استانی با بخش ملی
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خوزستان با اشاره به ابعاد این رویداد گفت: این رویداد بخشی استانی و بخشی نیز ملی است. با نهاد کتابخانههای کشور هم صحبت کردیم و موافقت گرفتیم که بخشی از این رویداد به صورت ملی برگزار شود. اهداف ما شامل توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان تمام اقشار است. ما دنبال بهانهای بودیم که در اوقات فراغت و تابستان، نوجوانان و کودکان را درگیر مسئلهای کنیم که از جنس خودشان باشد. با توجه به ضرورت تابآوری و فرهنگ پیروزی، و با توجه به سوالاتی که امروز نوجوانان و کودکان در خانهها مطرح میکنند که «آیا ما در این جنگ پیروز شدیم؟» باید بگوین قطعاً پیروزی با ماست و الان هم در حال پیروزی هستیم، چون ما فرهنگ داریم. امام میفرماید چه شهید بشویم و چه بمانیم، پیروزیم، اما این باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود؛ بحث تابآوری مردم مطرح است و اینکه نوجوانان بدانند این شرایط، شرایطی است که باعث رشد خانوادهها و رشد سنین هفت تا هفده سال میشود. بهترین مدرسه تربیتی الان دوران جنگ است و باید از این تهدید، فرصت بسازیم.
بخشهای سهگانه رویداد؛ کودک، نوجوان و بزرگسال
حجت الاسلام و المسلمین منابی با اشاره به بخشهای مختلف این رویداد گفت: این رویداد دارای سه بخش کودک، نوجوان و بزرگسال است که هر کدام گروه سنی خاص خود را دارند. در هر بخش، پویشهای موضوعی متناسب با سن و علاقه مخاطبان طراحی شده است.
پویشهای بخش کودک
وی با اشاره پویشهای بخش کودک، اظهار کرد: در بخش کودک، موضوعاتی مانند نقاشی، داستانکنویسی تا داستاننویسی، تولید محتوای چندرسانهای، رجزخوانی، دکلمهخوانی، قصهگویی و فرازخوانی قرآن کریم و صحیفه سجادیه را مطرح کردیم.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خوزستان ادامه داد: در بخش تولید محتوای چندرسانهای، ما دو تا سه کتاب را معرفی میکنیم و دانشآموز پس از مطالعه، یک کلیپ یک دقیقهای از خلاصه کتاب و برداشتهای خود تهیه کرده و برای ما ارسال میکند. در بخش دکلمهخوانی، شعرهایی با موضوعات رویداد توسط بچهها در فضاهای باز و در بین خانوادهها خوانده میشود. در بخش قصهگویی نیز قصههایی مرتبط با شهدای نوجوان و کودک روایت میشود.
منابی با اشاره به توصیه امام شهید در ایام جنگ بیان کرد: با توجه به توصیه امام شهیدمان در ایام جنگ که به قرائت سوره فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای شریف توسل تأکید داشتند، ما بخشی را برای فرازخوانی قرآن کریم و صحیفه سجادیه قرار دادیم. دانشآموزان فرازی که خودشان انتخاب میکنند از سوره مبارکه فتح و فرازهای دعای چهاردهم صحیفه سجادیه را قرائت کرده و برای ما میفرستند.
وی با تأکید بر ترویج این فعالیتها در جامعه گفت: هدف ما ترویج در عموم است؛ یعنی این فعالیتها در میان خانواده، بین دوستان، در پارک، در ماشین کنار پدر، در آسانسور همراه مادر انجام شود. در بخش تبلیغات رویداد نیز از خود کودکان و نوجوانان استفاده میکنیم تا این پویشها را تبلیغ کنند.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خوزستان گفت: منظور ما از پویش، رویداد است و رویداد مسابقه نیست. رویداد یک اتفاق است که یک جریان را در یک جامعه ایجاد میکند. ما اعتقاد داریم که رویداد صرفاً مسابقه نیست و شرکت در آن مهم است. به حداقل ۱۰ درصد از شرکتکنندگان جایزه داده یا از آنها تقدیر میشود و نفر اول و دوم نداریم.
پویشهای بخش نوجوان و بزرگسال
منابی با اشاره به بخش نوجوان، افزود: در بخش نوجوان، نقاشی، داستاننویسی، فراخوان قرآن کریم و صحیفه سجادیه و همچنین فراخوان شعر و دلنوشته را داریم که معمولاً در این بخش شعرهای خوبی تولید میشود. در بخش بزرگسال نیز داستاننویسی و تولید محتوای چندرسانهای را داریم و یک فراخوان شعر ملی برای تولید شعر مختص شخصیت میکائیل دورقی طراحی شده است.
بخش ملی فراخوان شعر
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خوزستان با اشاره به بخش ملی این رویداد، عنوان کرد: فراخوان شعر در بخش نوجوان و بزرگسال، بخش ملی رویداد است. ما با برخی از شاعران مطرح کشور صحبت کرده و حتی سفارش شعر دادهایم تا در این رویداد شرکت و دیگران را نیز دعوت کنند. هدف نهایی این است که مجموعه آثار تولیدشده در قالب شعر را به صورت یک کتاب تدوین و برای آیندگان به یادگار بگذاریم.
منابی با اشاره زمانبندی این رویداد نیز گفت: رونمایی از پوستر رویداد در تاریخ یکم مردادماه انجام خواهد شد که با همکاری حوزه هنری استان خوزستان در حال تولید است. دریافت آثار از یکم مرداد تا بیست ۲۵ مرداد خواهد بود که قابلیت تمدید پانزده روزه نیز دارد. داوری نیز در بازه زمانی ۱۶ تا ۳۱ شهریور انجام خواهد شد. پس از داوری آثار، نتایج بین ۱۱ تا ۱۵ مهر اعلام و مراسم اختتامیه در ۱۵ مهرماه، همزمان با روز جهانی حماسه فلسطین و طوفانالاقصی برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مطرح مشکلات کتابخانه مرکزی خوزستان، ادامه داد: این کتابخانه به عنوان یک نماد فرهنگی، مطالعاتی و پژوهشی در استان شناخته میشود و سالهاست که در کشور به عنوان یک الگو مطرح است. اما متأسفانه در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلات زیرساختی، مشکلات بنایی و همچنین مشکلات مربوط به حریمسازی کتابخانه از جمله این مسائل هستند.
بازسازی و بازطراحی کتابخانه مرکزی خوزستان
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خوزستان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این زمینه، خاطرنشان کرد: بحمدالله با حضور شهردار اهواز، این مسائل مطرح و مصوب شد که در اسرع وقت به این موضوعات رسیدگی شود. امیدوارم بحث بازسازی و بازطراحی کتابخانه مرکزی به سرانجام برسد تا بتوانیم اعضایی را که در این مدت از دست دادهایم، دوباره جذب کنیم و اعتمادسازی صورت گیرد و آنها به فعالیت در این حوزه ادامه دهند.