مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از آمادگی کامل این شرکت برای میزبانی از حدود ۲۰ میلیون زائر و تأمین برق موکب‌ها، اماکن اسکان و مراکز خدماتی مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه‌ریزی و اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی و عملیاتی در شهر تهران جهت آمادگی و پایداری شبکه برق در زمان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در مصلی تهران، زائرسرا‌ها و تمامی مسیر‌های مراسم خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی از اجرای طرح جایگزینی ۳۰۰ هزار چراغ معابر با چراغ‌های LED کم‌مصرف در سطح استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح، بار شبکه برق را حدود ۳۵ مگاوات کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه در روز‌های اوج بار تابستان خواهد داشت.

مدیرکل دفتر بهداشت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: برنامه جامع پایش و کنترل کیفیت آب با تشدید نظارت‌ها، افزایش نمونه‌برداری و استقرار کامل امکانات آزمایشگاهی در شهر‌های میزبان به اجرا درآمده است.

در برنامه هفتم توسعه افزایش سهم معاملات برق از طریق بورس انرژی به ۶۰ درصد هدف‌گذاری شده است و انتظار می‌رود با رویه‌های پیش‌بینی‌شده بازار برق در سال جاری، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تصویب ۹۰ هزار میلیارد ریال (۹ همت) اعتبار برای رفع تنش‌های آبی کشور به‌ویژه در استان‌های تهران، همدان، مرکزی و شهر مشهد خبر داد.

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تأمین برق صنایع کشور در پی همراهی مشترکان خانگی در مدیریت مصرف خبر داد و اعلام کرد این ظرفیت مستقیماً در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آماده‌باش کامل این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به تجمع میلیونی آیین وداع با امام شهید خبر داد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از طرح افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت مخازن ذخایر استراتژیک سوخت گازوییل نیروگاه‌ها خبر داد.