معاون اول قوه قضائیه گفت: تاکنون هیئت مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضائی درباره این بحث که قوه قضائیه در برخی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی می‌شود.