رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشارهای معیشتی و محدودیت منابع مالی کشور اعلام کرد: بودجه سال آینده با رویکرد واقعبینی در درآمدها، حذف هزینههای غیرضرور و بازنگری در تداوم فعالیت برخی نهادها تنظیم شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تاکنون هیئت مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضائی درباره این بحث که قوه قضائیه در برخی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی میشود.
شهردار تهران با پرداختن به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:اگر مردم در آن ۱۲ روز دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نوبت مسئولان است که با خدمتگزاری شبانهروزی و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی نگذارند گرهای در زندگی مردم ایجاد شود.