طوفان «برام» در انگلیس، با باران فراوان و باد‌های شدید، شماری از جاده‌ها را با سیلاب پوشاند، برق حدود چهارهزار خانه را قطع، ده‌ها پرواز را لغو و بخشی از سفر‌های با قطار، زمینی و دریایی را نیز متوقف یا با اختلال رو‌به‌رو کرد.