سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: باید در برابر نقش برخی رسانههای غربی ایستادگی کنیم، رسانههایی که با تحریف و بهکارگیری ادبیات غیرانسانی، به توجیه این اقدامات نسلزدایانه یاری رساندهاند.
در آستانه فصل زمستان کمبود و نوسانات گاز در پاکستان بار دیگر به یک مشکل جدی برای شهروندان تبدیل شده است. دولت و شرکتهای تأمین کننده گاز تلاش میکنند بین تقاضای بالای زمستانی و ظرفیت محدود شبکه تعادل ایجاد کنند.
طوفان «برام» در انگلیس، با باران فراوان و بادهای شدید، شماری از جادهها را با سیلاب پوشاند، برق حدود چهارهزار خانه را قطع، دهها پرواز را لغو و بخشی از سفرهای با قطار، زمینی و دریایی را نیز متوقف یا با اختلال روبهرو کرد.
گزارشها و آمارهای رسمی نشان میدهند که روابط گردشگری میان ایران و ارمنستان در مسیر صعودی است و با توجه به اراده مشترک مسئولان ۲ کشور برای گسترش همکاری، بسترهای مناسبی برای توسعه گردشگری دوطرفه وجود دارد.