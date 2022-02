به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: ظرفیت تولید اسمیدستگاه تولید یخ خشک ۹۰ کیلوگرم در ساعت است که در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی ساخته شده است.



عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه این ابتکار جزو پروژه‌های سبز دوستدار محیط‌زیست و بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی است افزود: گازی که قبلا در محیط آزاد می‌شد اکنون جمع‌آوری و فرآوری می‌شود و به‌صورت CO ۲ مایع و یخ خشک به بازار عرضه می‌شود.



وی با بیان اینکه این دستگاه بدون ارزبری و با یک سوم قیمت خارجی تهیه و نصب شده است گفت: این دستگاه آماده ارائه خدمات به بازار برای بسته‌بندی مواد غذایی و صنایع پزشکی و حمل آنهاست.



مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در ادامه با بیان اینکه پروسه تولید یخ خشک (بی رنگ) از فشرده‌سازی گاز CO ۲ تشکیل و فرآیند تخمیر (حاصل تنفس مخمرها) تولید می‌شود، در حالی که در پروسه‌های عادی یا از گازوئیل استفاده می‌شود یا از بخار‌های بویلر و سوخت‌های فسیلی گفت: کارخانه گاز بایو دی‌اکسیدکربن (Bio CO ۲) شرکت خمیرمایه و الکل رازی تنها کارخانه کشور است.



وی ادامه داد: این ماده مایع هم قابلیت حمل با تانکر برای استفاده در کارخانه‌های نوشابه‌سازی و صنایع غذایی را دارد و هم می‌توان آن را به صورت سفارشی وارد این دستگاه کرد و به صورت یخ خشک برای صنایع غذایی، صنایع شیلات (جهت جابجایی ماهی)، کترینگ‌های هواپیمایی و یا صنایع دارویی (برای نگهداری دارو‌ها در دمای زیر ۵۰ درجه) استفاده شود.



بیشتر بخوانید: راه اندازی کارخانه تولید آب آشامیدنی در رامهرمز



شرکت رازی با ظرفیت اسمی سالیانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن گاز دی‌اکسید کربن محصول جدید خود را با برند «Nab Bio CO ۲» عرضه می‌کند.