به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی علی اکبرزاده در مراسم پایانی جشنواره هفتم اسباب بازی افزود: جشنواره هفتم بهانه و بستریست تا خلاقان، اندیشمندان و تولیدکنندگان این عرصه شناسایی شوند و رقابتی سازنده میان آن‌ها اتفاق بیفتد.

وی اسباب‌بازی را از ابزار‌های مهم در هر نظام تعلیم و تربیتی دانست و گفت: تلاش می‌کنیم نمایشگاه و فروش آثار برگزیده این جشنواره را به همراه دیگر آثار تولیدکنندگان شاخص اسباب بازی، همزمان با ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کنیم؛ فضایی که می‌تواند برای کودکان ما نشاط و شادابی ایجاد کند.

مهدی علی اکبرزاده افزود: خیلی از خانواده‌ها برای تهیه و انتخاب اسباب بازی برای فرزندانشان با فقر آگاهی روبرو هستند و ضعف‌هایی در انتخاب اسباب بازی دارند، که این خیلی خطرناک است. ما نیازمند مرجعی هستیم که بدانیم این اسباب بازی برای چه سنی و چه روحیه‌ای مناسب است؛ این مرجع در حال حاضر در قالب یک سامانه در کانون فعالیت خود را شروع کرده و در حال کامل کردن اطلاعات اسباب بازی هاست.

دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی هم در این مراسم با قدردانی از ۵۷۶ محصولی که از طرف ۷۱ تولیدکننده به دبیرخانه رسیده است گفت: در روز‌های برگزاری جشنواره چهار نشست با حضور فعالان این حوزه از سراسر کشور برگزار شد که باوجود مجاری بودن در هر کدام حدود ۳۵۰ نفر شرکت کرده بودند.

وی گفت: از بیش از ۶ کشور دنیا سخنرانانی در نشست‌های ما حضور داشتند که این موضوع نویدبخش اتفاقات خوب در حوزه اسباب بازی است.



امسال در بخش رقابتی همچون سال گذشته ستاد علوم شناختی آثار رسیده به هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی را ارزیابی و شش عنوان از برترین اسباب‌بازی‌های شناختی را به شرح زیر انتخاب کرد:

۱. «کارآگاه ناحیه شرقی» محصول توسعه صنعت چینش

۲. «باغ فرش» محصول مشترک کانون و ایده پردازان هنر باغ فارسی

۳. «چهارچوب» محصول مجموعه بومزی

۴. «واردا» محصول شرکت سرزمین ذهن زیبا

۵. «طوطی و بقال» محصول مشترک کانون و خانه طراحی ایده

۶. «شاه دزد وزیر» (دوئل) محصول شرکت فربد انگاره واقعیت خیال



در بخش فرهنگ ترافیک:

رتبه سوم بازی «دور دور» محصول مجموعه قندون

رتبه دوم «شهر و بازی» محصول مجموعه قلمه

رتبه اول «دوچرخه‌های تعادلی» محصول مجموعه زیگزیگ



در بخش برترین بسته بندی:

رتبه دوم «نورآزما» از شرکت فن آموز

رتبه اول «کارآگاه ناحیه شرقی» از مجموعه توسعه صنعت چینش



برترین تصویرسازی:

رتبه سوم «محمد باراندوست» طراح قلعه رودخان از مجموعه هیروگی مز

رتبه دوم «علی رادمند» طراح توکی از مجموعه هوگر گیمز

رتبه اول «حامد خسروی» طراح اتابک والی تبریز از مجموعه بازیمن



برترین کیفیت چاپ:

رتبه دوم به صورت مشترک «شترسواری» از مجموعه بازیمن، و «قابرنگ» از بومزی

رتبه اول بازی «دوردور» از مجموعه قندون



برترین کیفیت اسباب بازی فلزی:

رتبه دوم «ماشین‌های عقب کش» از شرکت طا‌ها ویرا رادین

رتبه اول» مجموعه ساختنی‌های فلزی» از شرکت روئین پویان ایرانیان



برترین اسباب بازی پلاستیکی:

رتبه سوم دانی بال محصولی از شرکت سرزمین بازی دانی نو

رتبه دوم مشترک مجموعه محصولات شرکت‌های نیکو تویز و کیوان تویز

رتبه اول مجموعه محصولات شرکت طلوع آفتاب کمال / تک توی



برترین اسباب بازی چوبی:

رتبه سوم مجموعه محصولات برند بومزی

رتبه دوم مجموعه محصولات شرکت توسعه هوش افزار کودک

رتبه اول مجموعه محصولات شرکت راستا مهر توس



برترین اسباب بازی ترکیبی:

رتبه سوم «معمار» محصول شرکت وستا تدبیر پارس

رتبه دوم «باغ فرش» محصول مشترک کانون و ایده پردازان هنر باغ فارسی

رتبه اول «مارپیچ لیزری» محصول مجموعه تکسازان



برترین اسباب بازی مهارتی-آموزشی:

رتبه سوم مجموعه ساختنی‌های فلزی روئین پویان ایرانیان

رتبه دوم آزمایشگاه الکترونیک از برند self your it do

رتبه اول مجموعه بسته‌های جزیره دانش فن آموز



در بخش‌های برترین اسباب بازی حسی و حرکتی و برترین اسباب بازی پارچه‌ای هیچ محصولی حایز رتبه نشد.