به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، بهار فصلی است که در سراسر آن هم میوه‌های زمستانی و هم میوه‌های تابستانی موجود هستند که می‌توان گفت متنوع‌ترین میوه‌ها در این فصل پیدا می‌شوند. در این مقاله به معرفی محبوب‌ترین میوه‌های بهاری و خواص آن‌ها می‌پردازیم

چاقاله بادام

شاید چاقاله بادام و یا همان چغاله بادام یکی از آن میوه‌هایی باشد که همه منتظر رسیدنش هستند و بزرگ و کوچک آن را دوست دارند. این نوبرانه کرک‌دار و ترش مزه مزایای زیادی برای معده و دستگاه گوارش دارد و مانع از گرفتگی عضلات ناشی از ورزش می‌شود.

چاقاله بادام محصول مناطق کوهستانی است و معمولا از اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت با توجه به شرایط آب و هوای منطقه‌ای که درخت در آن قرار دارد در بازار موجود می‌شود.

گوجه سبز یا آلوچه

این میوه گرد و ترش مزه مقدار زیادی ویتامین C دارد که می‌تواند به سلامت بدن کمک زیادی بکند. در کنار ویتامین C، گوجه سبز دارای کلسیم، پتاسیم، فسفر و آهن است و نیاز روزانه بدن به بسیاری از این مواد معدنی را تامین می‌کند. اما توجه داشته باشید که زیاده روی در مصرف این میوه ترش باعث دلپیچه و معده درد می‌شود.

گوجه سبز را می‌توان درست همان میوه‌ای دانست که طرفداران آن برای رسیدن فصل بهار و خوردن گوجه سبز ۹ ماه از سال لحظه شماری می‌کنند تا گوجه سبز به بازار بیاید. این میوه همزمان با چاقاله موجود می‌شود.



توت فرنگی

توت فرنگی، این میوه کوچک، اما آبدار و خوش رنگ و رو، چند سالی است که به صورت گلخانه‌ای کاشته می‌شود و در تمام فصل‌ها می‌توان آن را پیدا کرد، بنابراین میوه مشترک تمام فصول است؛ اما در اصل میوه فصل بهار است. قطعا طعم و خواص میوه‌هایی که در فصل خودشان و در محیط مزرعه پرورش داده می‌شوند، بهتر است. مصرف هر فنجان توت فرنگی ۳.۵ گرم فیبر غذایی به همراه دارد و به راحتی ویتامین C مورد نیاز بدن را در طول روز فراهم می‌کند.



انواع متفاوت سیب

از عطر و بوی سیب‌ها می‌توان فهمید که چه معجزه‌ای برای بدن به‌همراه دارند. فصل بهار، فصل پادشاهی سیب‌هاست! از این رو که انواع متفاوت سیب از جمله سیب گلاب، سیب شمرون، سیب قندک، سیب سبز و قرمز از اواسط تا اواخر این فصل به بازار عرضه می‌شوند. سیب سرشار از پتاسیم، فسفر، کلسیم، سدیم، برم و ویتامین A و B است. به دلیل دارا بودن این مواد معدنی یک میان وعده کامل و مقوی محسوب می‌شود.



طالبی و هندوانه

از همان اواسط فروردین می‌توانید انواع طالبی، ملون، گرمک و هندوانه را در بازار مشاهده کنید. این میوه‌ها در اصل میوه تابستان هستند، اما هم فصل بهار و هم پاییز در بازار موجود هستند. این میوه‌ها دارای آب زیادی هستند که به رفع کم آبی بدن کمک می‌کنند. طالبی و هم‌خانواده‌هایش حاوی ویتامین A (به شکل بتاکاروتن) و همچنین ویتامین C و منبع خوبی برای پتاسیم معدنی است. فایده دیگر این است که این میوه پر از عطر و طعم است، اما کالری کمی دارد. در حقیقت، طالبی سرشار از مواد مغذی است!



گیلاس، عروس میوه‌های بهاری

گیلاس یکی از هدیه‌های طبیعت به انسان در فصل بهار است. این میوه بسیار خوشمزه و پرطرفدار دارای ویتامین‌های ث، پتاسیم، فیبر و عناصری مانند آنتوسیاتین است که مجموع این مواد در کنار هم می‌توانند بدن را در برابر بسیاری از بیماری‌ها مقاوم کنند. گیلاس یکی از بهترین میوه‌های سرشار از آنتی اکسیدان است و با کاهش درد، التهاب و نقرس مرتبط است. آن‌ها یکی از معدود منابع طبیعی ملاتونین هستند که می‌تواند به تنظیم چرخه خواب کمک کند. رنگ قرمز عمیق گیلاس‌های شیرین به این معنی است که میوه حاوی آنتوسیانین (نوعی آنتی اکسیدان) است که در بهبود عملکرد شناختی نقش دارد و از قلب و بافت‌های آن محافظت می‌کند.

گیلاس از اواخر بهار تا اوایل پاییز در بازار موجود است.