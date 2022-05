به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر، دبیر اجرایی این همایش گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود روز دوم همایش بین‌المللی خلیج فارس در بندر سیراف با شرکت گروه علمی همایش و سخنرانان کلیدی و علاقمندان به باستان‌شناسی خلیج فارس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز بوشهر، دبیر اجرایی این همایش گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود روز دوم همایش بین‌المللی خلیج فارس در بندر سیراف با شرکت گروه علمی همایش و سخنرانان کلیدی و علاقمندان به باستان‌شناسی خلیج فارس برگزار شد.

حسن الهیاری عنوان کرد: ارائه مقاله‌های کرانه ها، پس کرانه‌ها و بنادر خلیج فارس در دوره عیلامی: اَنشان، مَشیمه و لِیان به استناد مدارک باستان شناسی در فارس و بوشهر نوشته دکتر علیرضا عسکری چاوردی، هخامنشیان و یمن نوشته دکتر حمیدرضا پیغمبر، جایگاه سیراف در تجارت بین المللی خلیج فارس با جهان شرق (هندوچین) در اواخر دوره ساسانی و صدر اسلام بر اساس یافته‌های باستانشناسی و متون نوشتاری نوشته دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلودار، ، روش‌های تأمین آب شیرین در نواحی کرانه ای، پس کرانه‌ای و جزایرخلیج فارس در سده‌های ۹۱ تا ۹۱ ه ق نوشته دکتر علی قاسمی و "Attestations of the Word “Sea” in the Achaemenid Royal Inscriptions" نوشته سهیلا دلشاد از برنامه‌های این نشست تخصصی بود.

وی افزود: در این مراسم از کتاب آب برای سرزمین مقدس سیراف نوشته محسن جواهری رونمایی شد که حاوی یافته‌های بسیار ارزشمندی است.

دبیر اجرایی همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس ادامه داد: بازدید از محوطه تاریخی سیراف به همراه گروهی از متخصصان و پژوهشگران برنامه پایانی همایش بین‌المللی خلیج فارس بود.

الهیاری اظهار داشتد: سیراف مهمترین بندر دوران نخستین تا میانه در خلیج فارس است و بازدید متخصصان از این منطقه می‌تواند کمک شایانی به گسترش فهم از این محوطه تاریخی بکند.