به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، در پی تظاهرات علیه نمایش فیلم سینمایی بانوی بهشت (The Lady of Heaven) در سینما‌های انگلیس، یک گروه نمایش دهنده در این کشور، اعلام کرد در هراس از امنیت کارکنان، این فیلم را نمایش نمی‌دهد.

گروه سینمایی سینه ورلد (Cineworld) در انگلیس اعلام کرد فیلم سینمایی بانوی بهشت را از جدول پخش سینما‌های خود حذف می‌کند.

نشریه ایندیپندنت در این باره نوشت: شماری از مسلمانان، نمایش این فیلم را ترویج نفرت و محتوای آن را ضد اسلامی می‌دانند و به همین علت در برابر سینما‌های نمایش دهنده آن در شهر‌های مختلف انگلیس، از جمله در بولتون، برادفورد، بیرمنگهام و شفیلد تظاهرات کردند.

شورای مسلمانان بریتانیا (Muslim Council of Britain) از موافقان و مخالفان این فیلم خواست تا به "گفتگویی توام با احترام" دست بزنند.

پیش از این گروه سینمایی وی یو ئی (Vue) در انگلیس نیز پخش فیلم سینمایی بانوی بهشت را متوقف کرده بود. این روزنامه نوشت مالک شلیبک (Malik Shlibak)، مدیر تولید این فیلم، توقف پخش آن را در سینما‌های انگلیس، غیر قابل قبول خواند.

حجت الاسلام رضوی، از رهبران جوامع شیعی در لندن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لندن گفت این فیلم که وانمود می‌کند درباره تاریخ صدر اسلام، به ویژه دوران زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) است.

وی افزود: یاسر حبیب نویسنده و از دست اندرکاران اصلی تولید فیلم بانوی بهشت، در این فیلم تلاش می‌کند فتنه داعش را ادامه ستم به دختر رسول الله نشان دهد. وی افزود: داعش در کشتن انسان ها، چه شیعه، سنی، یزیدی، مسیحی و دیگران، تفاوتی قائل نیست و بنابراین، هدف این فیلم، ایجاد اختلاف در میان مسلمانان و فتنه در بین امت اسلامی است که در شرایط فعلی جوامع اسلامی به شدت نیامند انند. به گفته این روحانی ساکن در انگلیس، پیشینه یاسر حبیب نیز مملو از اقدامات تفرقه انگیز در میان مسلمانان و ترویج نفرت و اختلاف افکنی میان شیعه و سنی است و علمای اگاه شیعه و اهل سنت تولید این فیلم را خلاف آموزه‌های اسلامی می‌دانند.

دکتر محمد خالد، از رهبران جامعه اهل سنت انگلیس نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: همگان باید بدانند که جامعه شیعی در جهان، تولید این فیلم را رد کرده و با اهانت به اهل سنت، مخالف است. وی افزود: گروه سازنده این فیلم، در میان شیعیان جایی ندارد و بار‌ها به خاطر اختلاف انگیزی در میان مسلمانان و حتی ایجاد تفرقه در جمع شیعیان، مورد خشم اهل تشیع قرار گرفته است. این متفکر سنی از همگان خواست با توسل به اسلام اصیل، وحدت در میان امت اسلامی را تقویت و از اقدامات تفرقه انگیز، خودداری کنند.

فیلم سینمایی بانوی بهشت، با محوریت وقایع تاریخی صدر اسلام تهیه شده است. این فیلم در خلال نمایش جنایات گروه داعش، به وقایعی تاریخی همچون واقعه غدیر خم، هجوم به خانه حضرت علی (ع)، آتش زدن درِ خانه و شهادت حضرت زهرا (س) می‌پردازد. در مراحل پیش‌ساخت، این فیلم مورد انتقاد و واکنش تعدادی از عالمان و مراجع تقلید شیعه قرار گرفت و شماری از عالمان شیعه، کمک به ساخت، پخش و دیدن این فیلم را حرام اعلام کرده و آن را عاملی تفرقه‌افکن بین شیعیان و اهل سنت دانسته‌اند. عنوان اولیه این فیلم در ۱۳۹۵ خورشیدی و در مراحل پیش‌ساخت، یومُ الْعَذاب (روز آزار و شکنجه) اعلام شد و پس از ساخت به بانوی بهشت تغییرنام یافت. بانوی بهشت از حدود دو هفته پیش در سینما‌های انگلیس به نمایش در آمد. هزینه تولید این فیلم حدود پانزده میلیون دلار اعلام شده است.

بانوی بهشت، روایت دو داستان با فاصله هزار و چهارصد سال است؛ بر این اساس، بعد از اینکه کودکی عراقی در کشوری جنگ‌زده، مادر خود را از دست می‌دهد، با شنیدن ماجرایی تاریخی دربارهٔ حضرت فاطمه (س) که از یک زن سالمند شیعه روایت می‌شود، اهمیت و قدرت صبر را می‌آموزد. در فیلم بانوی بهشت، چهره پیامبر (ص) و امام علی (ع) بدون هاله‌ای از نور و به صورت واضح نشان داده شده است، اما چهره حضرت فاطمه (س) در آن نمایان نیست. گفته می‌شود فیلم القا کننده این تحلیل است که داعش از اندیشه اهل سنت نشأت گرفته و هدف آن نیز غیرممکن دانستن وحدت میان شیعه و اهل سنت است.

کارگردان فیلم بانوی بهشت، الی کینگ و تهیه کننده آن هیئت خدام المهدی منسوب به یاسر الحبیب است. همچنین، نویسنده این فیلم، یاسر الحبیب، روحانی شیعه کویتی ساکن انگلیس است که پناهنده انگلیس شده است.



پیش از اکران فیلم جنجالی > در برخی سینما‌های انگلیس، دست اندرکاران تولید این فیلم علاقه‌مندان به دیدن این فیلم را در یک اقدام تبلیغی با هزینه‌های فراوان با هواپیمای اختصاصی که نام و نشان این فیلم بر روی بدنه هواپیما درج شده بود، رایگان به دوبلین پایتخت ایرلند بردند و پس از دیدن فیلم در یکی از سینما‌های این شهر، آنان را به لندن بازگرداندند.

هنوز دست اندرکاران اجرای سفر با هواپیمای اختصاصی شماری از افراد برای دیدن فیلم سینمایی بانوی بهشت توضیح نداده اند که چرا با صرف هزاران پوند افراد را رایگان به ۴۶۴ کیلیومتر دور‌تر و به جمهوری ایرلند بردند تا این اثر سینمایی را در انجا مشاهده کنند و برگردند.

براساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در انگلیس و شبکه تلویزیونی فدک که مدیریت ان را تولید کنندگان این فیلم برعهده دارند نشان می‌دهد، ده‌ها خانواده در حالی که درون هواپیما علیه خلفا و رهبران اهل سنت شعار می‌دهند برای دیدن این فیلم که نخستین اکران ان در اروپا اعلام شده است به سوی دوبلین در حرکتند.

فیلم بانوی بهشت با نام انگلیسی (The Lady of Heaven) و به زبان انگلیس است که از سال گذشته در آمریکا و کانادا مجوز اکران گرفت و اکنون نخستین بار در اروپا، درجمهوری ایرلند و سپس در برخی سینما‌های انگلیس پخش شد.

هنگام پخش این فیلم در برخی سینما‌های انگلیس گروهی از اهل سنت با تجمع در برابر ان به شیعیان و مقدسات شیعه اهانت کردند و شیعیان را کافر دانستند. برخی از اندیشمندان می‌گویند این گونه اقدامات نشان می‌دهد دست اندرکاران این فیلم دست کم بخشی از اهداف خود را که همانا تفرقه افکنی در جوامع اسلامی است تحقق یافته می‌بینند.

به گفته انان زمانی جریان‌های ضد اسلامی با تشکیل گروه‌های تکفیری و داعش تلاش کردند با کشتار وسیع مسلمانان و وحشی گری ضمن تخریب چهره اسلام، بر پیکر اسلام و جوامع اسلامی ضربه کاری وارد کنند و اکنون عده‌ای در عرصه فرهنگی در پی فتنه انگیزی در صفوف مسلمانند.

تولید این فیلم که از حدود هفت سال پیش از شبکه تلویزیونی فدک وابسته به یاسر حبیب روحانی کویتی مقیم لندن اعلام شد واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی را در جوامع شیعی از جمله در لندن و برخی دیگر از کشور‌های غربی ایجاد کرد.

شبکه فدک و شخص یاسر حبیب وابسته به فرقه‌ای است که بار‌ها به علت پخش مطالب و سخنان تفرقه افکنانه با واکنش جوامع اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت قرار گرفته است.

این فرقه چندین بار برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تجمع و علیه جمهوری اسلامی و مقامات کشورمان حتی امام راحل شعار دادند و اسفند سال ۱۳۹۶ نیز با نردبان وارد بالکن بخش بیرونی سفارت شدند و ضمن وارد اوردن خسارت به ساختمان سفارت، پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین کشیدند و به آن اهانت کردند.

شماری از صاحب نظران اقدام این گروه را در راستای سیاست کهنه قدرت‌های استکباری و استعماری دانستند که با ایجاد گروه‌های انحرافی و پشتیبانی از انان تلاش می‌کند با دست ان‌ها به پیکر مسلمانان و شیعیان ضربه وارد و در صفوف آنان تفرقه ایجاد کند.