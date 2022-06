به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مایکروسافت برای اولین بار مرورگر اینترنت اکسپلورر را در سال ۱۹۹۵ به عنوان یک بسته الحاقی برای ویندوز ۹۵ منتشر کرد. این مرورگر پس از ۲۷ سال خدمت اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارد و از امروز غیر فعال خواهد شد.

این مرورگر در سال ۲۰۰۳ به اوج استفاده خود توسط ۹۵ درصد از کاربران رسید. اما نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و با ورود رقبا به بازار مرورگر‌ها، کاربرانش کاهش پیدا کرد.

وجود اینکه این مرورگر بازنشسته شده هنوز هم کسب و کارهایی در جهان هستند که از آن استفاده می کنند و برای دسترسی به برخی از قابلیت ها در تعدادی از سازمان ها هنوز هم باید سراغ این مرورگر قدیمی رفت. اما از فردا که این مرورگر به حالت خاموش در می آید، تکلیف کاربران چیست؟

مایکروسافت برای این موضوع هم فکری کرده و در مرورگر جدید اج، حالت اینترنت اکسپلورر را قرار داده تا کاربران بتوانند از سرویس هایی که با این مرورگر سازگاری دارند استفاده کنند. به گفته مایکروسافت از این حالت تا سال ۲۰۲۹ پشتیبانی خواهد شد. کاربران برای استفاده از این قابلیت باید به به مسیر edge://settings/defaultbrowser بروند و گزینه Allow sites to be reloaded in Internet Explorer را فعال کنند. سپس مرورگر را ببندندو دوباره باز کنند.