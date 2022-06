به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، اولین نشست دوره‌ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی با حضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

این برنامه در راستای سیاست‌های کلان برنامه AIMS در خصوص تمرکز زدایی و مشارکت همگانی به منظور تشریح برنامه ها، مشارکت جمعی و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به عنوان بازو‌های اجرایی کمیته تعالی هوش مصنوعی در دستور کار دبیرخانه کمیته تعالی قرار گرفت.

دکتر احسان کدخدایی، دبیر کمیته تعالی هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سیر تحولات بین المللی و چشم انداز‌های ترسیم شده مسئله هوش مصنوعی را برای دبیران کمیته تعالی در کشور تبیین و اهداف و رویکرد‌های وزارت بهداشت در خصوص اجرایی شدن این برنامه را تشریح کرد و همچنین به تشرح وظایف دبیران و نوع همکاری ایشان با کمیته تعالی پرداخت.



کدخدایی ادامه داد: علی رغم اینکه کشور از لحاظ تولیدات علمی در جایگاه مناسبی رتبه ۱۲ دنیا قرار دارد، اما مطالعات و ارزیابی جهانی نشان می‌دهد این دستاورد‌ها در شاخص‌های اقتصادی تاکنون موثر نبوده و جایگاه کشور ما در دنیا در رتبه ۷۲ است. این در حالی است که بر اساس چشم انداز‌های کلان کشور در سال ۱۴۱۰ و سیاست‌ها ابلاغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ایران باید در بین ۱۰ کشور دنیا در استفاده و بکارگیری از این فناوری قرار گیرد.



وی افزود: در نظام سلامت هوش مصنوعی از بدو تولد تا حتی پس از مرگ کارایی خواهد داشت به نحوی که آینده اقتصاد هوش مصنوعی در نظام سلامت تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در این بین تولیدات نرم افزاری بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهند داد.



دبیر کمیته تعالی هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: ایران نیز باید تا سال ۱۴۱۰ بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از طریق فناوری‌های AIMS بدست آورد و از آنجایی که کشور ما در حوزه نرم افزار، تنوع اقلیم و جمعیت و بطور کلی تولید داده‌های پزشکی از موقعیت مناسبی برخوردار است با برنامه ریزی مناسب و مشارکت ملی این هدف دور از ذهن نیست.



در ادامه این نشست دکتر فهیمه قاسمی، قائم مقام کمیته تعالی هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی کمیته را در سه حوزه آموزش و ترویج گفتمان هوش مصنوعی، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و تجاری سازی دستاورد‌های علمی تشریح و گزارش جامعی از کنگره استفاده از هوش مصنوعی در علوم پزشکی با عنوان The First Congress on Artificial Intelligence in Medical Sciences (AIMS ۲۰۲۲) ارائه کرد.



به گفته قائم مقام کمیته تعالی هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برنامه‌های این کنگره در سه بخش Pre-Congress Events شامل سمینار‌های تخصصی ماهیانه، مدرسه تابستانه هوش مصنوعی و جشنواره علمی دانشجویی International Congress شامل ۲۰ سخنرانی و ۷ اجلاسیه و Post- Congress Event شامل امضاء و تبادل سند همکاری با موسسات معتبر علمی و اقتصادی در دی ماه سال جاری تحت عنوان AIMS ۲۰۲۲ در جزیره کیش برگزار خواهد شد.



در ادامه این نشست برخی از دبیران دانشگاه‌های علوم پزشکی پیشنهاداتی در خصوص بهتر اجرا شدن برنامه تعالی هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها ارایه دادند که در خلال برنامه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.



کمیته تعالی هوش مصنوعی ذیل شورای عالی آموزش مجازی پزشکی و هوش مصنوعی بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منویات معظم له در جمع نخبگان با هدف تدوین و اجرای برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ تشکیل که محل استقرار آن دانشگاه علوم پزشکی مجازی است.



این کمیته علاوه بر آنکه وظیفه دارد سند راهبردی کشور در حوزه بکارگیری هوش مصنوعی در نظام سلامت را تدوین کند باید بر اجرای صحیح آن در سراسر کشور نظارت کند.



ساختار اجرایی این کمیته متشکل از یک شورای راهبردی و ۱۲ کمیسیون تخصصی است که اعضای این کمیسیون‌ها از میان افراد خبره در دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شده و اهم فعالیت‌های برنامه تعالی AIMS شامل «تجمیع و استفاده از داده‌های پزشکی»، «پردازش تصاویر و سیگنال‌های پزشکی»، «ربوتیک پزشکی، دورا پزشکی و پزشکی شخصی سازی شده»، «مراقب‌های سلامت هوشمند»، «بهینه سازی هوشمند فرآیند‌های صنعتی مانند داروسازی»، «فلسفه و آینده پژوهی هوش مصنوعی در علوم پزشکی» است.