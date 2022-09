به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آنتونی بوراچِد (Anthony Bourached) و جُرج کَن (George Cann) از پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن با همکاری جاسپر اریکسون (Jesper Eriksson) هنرمند، کار روی طرح بازآفرینی مجموعه‌ای از آثار هنری را از سال ۲۰۱۹ میلادی(۱۳۹۷) آغاز کردند. این طرح نئومَسترز (NeoMasters) نام دارد و نقاشی ون‌گوگ آخرین اثر بازآفرینی‌شده در این مجموعه به‌شمار می‌رود.

این پژوهشگران برای بازآفرینی آثار ازدست‌رفته، روشی را طراحی کردند که در آن از طریق تصویربرداری با اشعه ایکس می‌توانند همه لایه‌های نقاشی را ببینند، با هوش مصنوعی سبک هنرمند را از روی قرائن پیش‌بینی می‌کنند و به‌وسیله چاپ سه‌بعدی اثر هنری نهایی را می‌سازند.

اثر بازآفرینی‌شده ون‌گوگ دو کُشتی‌گیر نام دارد که ۲ نفر کشتی‌گیر را نشان می‌دهد که در مقابل یک پس‌زمینه انتزاعی با یکدیگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ون‌گوگ، در ابتدا این نقاشی را کشید و سپس از همین بوم دوباره استفاده کرد و روی تصویر دو کشتی‌گیر، تصویر تعدادی گل را کشید.



بوراچِد که مشغول پژوهش در زمینه یادگیری ماشین و علوم اعصاب رفتاری در کالج دانشگاهی لندن است، در این زمینه اظهار داشت: در این مرحله، ممکن نیست بگوییم که این نقاشی تا چه حد به نقاشی اصلی شباهت دارد زیرا اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد، اما با فناوری کنونی، این بهترین حدسی است که می‌توانیم درباره این اثر بزنیم.

بر اساس اعلام پایگاه خبری تِک اِکسپلور (Tech Xplore)؛ تصویر مبهم اولین بار در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۰) کشف شد. در آن زمان متخصصان هنر دانشگاه آنتوِرپ در بلژیک مشغول بررسی اعتبار اثر طبیعت بی‌جان با گل‌های علفزار و رز (Still Life with Meadow Flowers and Rose) بودند.

آنها از اشعه ایکس برای آزمایش این اثر هنری استفاده کردند تا لایه‌های نقاشی را با دقت بررسی کنند. در آن زمان بود که کشف کردند شبح دو چهره، زیر این نقاشی وجود دارد.

تصویر دو کشتی‌گیر که با یک نقاشی دیگر پوشانده شده بود، ضربات‌ قلم‌مو و رنگدانه‌هایی را به نمایش می‌گذاشت که با سبک ون‌گوگ سازگار بود و موضوع نقاشی نیز در آکادمی هنر آنتورپ، جایی که ون‌گوگ در سال ۱۸۸۶ میلادی (۱۲۶۴) در آن تحصیل می‌کرد، موضوعی رایج بود و همه این‌ها اعتبار این اثر هنری را تأیید می‌کرد.

ون‌گوگ در سال ۱۸۸۶ میلادی در نامه‌ای به برادرش تئو از کشیدن تصویر دو کشتی‌گیر سخن گفته بود.