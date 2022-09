به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، مجله "پایش" با سردبیری دکتر علی منتظری توانسته با به دست آوردن امتیازات لازم در پایگاه بین‌المللی Scopus نمایه شود.

شماره اول این مجله با تلاش‌ها و همکاری مدیر مسئول، مدیر اجرایی و سایر کارکنان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در سال ۱۳۸۰ به صورت فصل‌نامه منتشر شد و در سال ۱۳۹۱ به صورت دو ماهنامه به چاپ رسید. از ابتدای انتشار تا پایان تابستان سال ۱۳۹۰، ۳۹ شماره از این نشریه به صورت نسخه چاپی منتشر و توزیع شد و از زمستان سال ۱۳۹۰ این نشریه صرفاً به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.

هم‌اکنون صد و چهارمین شماره نشریه «پایش» منتشر شده است. این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی از معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه‌های مختلف علوم بهداشتی است که به زبان فارسی و خلاصه مقالات به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

پژوهشگران و علاقه‌مندان به موضوعات سلامت و به‌ویژه علوم بهداشتی بر اساس فراخوان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی می‌توانند از طریق مراجعه به آدرس http://www.payeshjournal.ir و پس از نام‌نویسی، مقالات پژوهشی خود را در چارچوب مجله و بر اساس راهنمای نویسندگان ارسال کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، مجله "پایش" در پایگاه‬‌ها و بانک‌‬های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

- سامانه دانش گستر برکت، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (Barakatkns)

- پایگاه بین‌المللی The Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature

- پایگاه بین‌المللی Index Copernicus

- The Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Islamic World Science Citation Database)