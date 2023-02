به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ودبیر علمی کارگاه بین‌­المللی «تأثیر تغییر اقلیم بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند» گفت: برگزاری ۱۸ سخنرانی توسط متخصصانی از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، موسسه فناوری هند (Indian Institute of Technology)، مرکز تحقیقات تغییر اقلیم موسسه هواشناسی تروپیکال هند، اداره ملی جنگلداری، شیلات و محیط زیست آفریقای جنوبی، مرکز ملی خدمات اطلاعات اقیانوسی هند (Indian National Centre for Ocean Information Services)، دانشگاه روهوتا ماترا سریلانکا (University of Ruhuna Matara)، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، از برنامه‌های این رویداد است.

دکتر علی مهدی نیا افزود: دراین کارگاه در خصوص اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست اقیانوس هند و معرفی تدابیر کشور‌ها برای انطباق و کاهش اثرات تغییر اقلیم اقیانوس هند بحث و تبادل نظر می‌شود.

وی، هدف از برگزاری این کارگاه بین‌المللی را افزایش دانش کشور‌های عضو و به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد اثرات تغییرات اقلیم بر محیط زیست اقیانوس هند" عنوان کرد و ادامه داد: این کارگاه بین‌المللی به دنبال ترویج به اشتراک گذاری دانش و یافته‌ها در مورد اثرات تغییرات اقلیمی بر جنبه‌های مختلف محیط زیست دریایی و اکوسیستم، افزایش ظرفیت‌ها و مهارت‌های کشور‌های حاشیه اقیانوس هند در زمینه مدیریت پایدار، حفاظت از تنوع زیستی دریایی، تشویق مشارکت تحقیقات بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در حفاظت و احیای اکوسیستم‌های منبع کربن آبی به عنوان یک مؤلفه مهم برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش آگاهی و انعطاف پذیری کشور‌های حاشیه اقیانوس هند در مورد بلایا و آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است.

مهدی‌نیا طراحی یک برنامه عملیاتی برای رسیدگی به اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی و اکوسیستم‌ها و همچنین پیامد‌های آن بر امنیت غذایی و معرفی تدابیر کشور‌ها برای انطباق و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر دریا و سواحل را از دیگر برنامه‌های این رویداد دانست و خاطر نشان کرد: "فقر اکسیژن و اسیدی شدن اقیانوس‌ها" از اثرات مهم تغییر اقلیم در حوزه اقیانوس هند است از این رو موضوعاتی، چون مطالعات دیرینه اقلیم، چرخه‌های بیوژئوشیمیایی، تولیدات اولیه و شیلات، اکوسیستم‌های دریایی اقیانوس هند، اثر تغییر اقلیم در اقیانوس شناسی فیزیکی و مهاجرت آبزیان به عنوان محور‌های برگزاری این کارگاه تعریف شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، اقیانوس هند را سومین اقیانوس بزرگ جهان دانست که نقش مهمی در حوزه تمدن و اقتصاد اکوسیستم و آب و هوا در مقیاس محلی تا جهانی دارد و ادامه داد: بسیاری از ویژگی‌های اقیانوس هند می‌تواند تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گیرد و تغییرات اقلیمی نیز به سرعت در حال اثرگذاری بر آب و هوا، اکوسیستم و زندگی بیش از ۲ میلیارد نفر انسان است و تأثیرات تغییرات اقلیمی از طریق شرایط حدی آب و هوایی که احتمال وقوع بلایای طبیعی را نیز افزایش می‌دهد، فشار فزاینده‌ای بر محیط‌های دریایی و خشکی وارد می‌کند.

مهدی‌نیا با تاکید بر اینکه تغییرات آب و هوایی می‌تواند منجر به افزایش دمای جهانی، افزایش تراز سطح دریاها، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، طوفان‌های حاره‌ای شدیدتر و افزایش فراوانی شدت یا مدت رویداد‌های حدی آب و هوایی شود، یادآور شد: اختلالات ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند تأثیر منفی بر امنیت غذایی، بهداشت، صنعت، سکونتگاه‌ها و جوامعی که در نواحی ساحلی و محیط­‌های طغیان رودخانه زندگی می‌کنند داشته باشد. علاوه بر این تغییرات اقلیمی بر منابع طبیعی، زیر ساخت‌ها و بهره وری نیروی کار نیز تأثیر می‌گذارد که ممکن است منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری شود. بنابراین، بررسی اثرات تغییر اقلیم از جنبه‌های مختلف، از تنوع زیستی گرفته تا تغییرات آب و هوایی، حائز اهمیت است.

کارگاه بین‌­المللی تأثیر تغییر اقلیم بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند با مشارکت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (IORA-RCSTT) و مرکز منطقه‌ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا از اول اسفند در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آغاز به کار می‌کند و تا روز ۳ اسفند ادامه دارد.