به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ "انجمن ملی پیشگیری از ستم بر کودکان" (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) در انگلیس اعلام کرد انتشار تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی در این کشور به طور بی سابقه‌ای رو به افزایش است و ۶۶ درصد بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس گزارش سازمان خیریه "انجمن ملی پیشگیری از ستم بر کودکان"، با این که پلیس انگلیس در ثبت سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی، پیشرفت کرده، سوء استفاده جنسی از کودکان افزایش یافته است و شرکت‌های فناوری ارتباطات و اینترنتی، کوتاهی کرده اند.

بر اساس گزارش "انجمن ملی پیشگیری از ستم بر کودکان"، پارسال پلیس بیش از ۳۰ هزار مورد سوء استفاده جنسی از کودکان و انتشار تصاویر مستهجن جنسی از کودکان را ثبت کرد که نشان می‌دهد این قبیل اقدامات مجرمانه در انگلیس رو به افزایش است.

"انجمن ملی پیشگیری از ستم بر کودکان" گزارش داده است ۵ سال پیش، پلیس انگلیس گزارش داده بود ۱۸ هزار و ۵۷۴ مورد جرم ناشی از تهیه و انتشار تصاویر آزار جنسی کودکان در فضای مجازی ثبت شد که نشان می‌دهد پارسال، بیش از ۶۶ درصد بر این گونه جرایم، افزوده شده است.

این سازمان خیریه افزوده است علت افزایش تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در انگلیس، فعالیت افراد و گروه‌های تبهکار در فضای مجازی است که شمار بیش تری از کودکان و نوجوانان را وادار می‌سازند تصاویر برهنه از خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. به گزارش این سازمان خیریه، شرکت‌های فناوری ارتباطی و اینترنتی نیز نتوانسته اند مانع اقدام سازمان یافته افراد و گروه‌های مجرم، در تهیه و توزیع تصاویر مستهجن جنسی از کودکان و نوجوانان شوند.

روزنامه گاردین نوشت پیتر وانلس (Peter Wanless)، مدیرعامل سازمان خیریه "انجمن ملی پیشگیری از ستم بر کودکان" می‌گوید:" این آمار، فقط نوک کوه یخ قابل مشاهده درباره سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است و نشان می‌دهد در اینترنت، بر کودکان انگلیسی چه می‌گذرد. " وی افزوده است کودکان و نوجوانان در برابر سوء استفاده جنسی در فضای مجازی، احساس ناتوانی می‌کنند و اکنون آزار جنسی کودکان در اینترنت، به فرهنگ عادی مبدل شده است.

به نوشته روزنامه گاردین، در انتشار تصاویر آزار جنسی کودکان در انگلیس، شبکه اسنپ چت (Snapchat) و متا (Meta) که مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام (Instagram)، فیس بوک (Facebook) و واتس اپ (WhatsApp) است، بیش‌تر دست دارند.

این انجمن درباره پیامد‌های ویرانگر اینگونه موارد بر روح و روان کودکان و نوجوانان نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی را ضروری دانست.