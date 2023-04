به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از آسوشیتدپرس، همزمان با بحث‌هایی درباره ممنوعیت سراسری تیک تاک، شرکت مادر چینی این شبکه اجتماعی، سکوی جدیدی را معرفی کرد که مورد توجه واقع شده است.

این شبکه اجتماعی که Lemon ۸ نام دارد، احتمالا مانند تیک تاک، زیر ذره بین می‌رود. سیاستمداران آمریکایی نگرانند که دولت چین ممکن است شرکت بایت دنس که شرکت مادر تیک تاک است را مجبور کند، داده کاربران را به آن‌ها تحویل دهد یا اطلاعات غلطی را در این سکو منتشر کند.

تیک تاک تاکید کرده که چنین اتفاقی نیافتاده و این شبکه اجتماعی تلاش می‌کند قانونگذاران را مجاب کند که امنیت داده کاربران، حفظ می‌شود. در این بین، بایت دنس به طرح‌های توسعه خود ادامه می‌دهد.

شبکه اجتماعی Lemon ۸ یک شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس است که ترکیبی از اینستاگرام و پینترست است و ویدئو‌هایی دارد که مشابه ویدئو‌های ارسال شده در تیک تاک است.

کارشناسان بازاریابی اجتماعی می‌گویند این شبکه اجتماعی، یادآور غول شبکه اجتماعی و تجارت الکترونیکی شیائوهونگشو (به معنی کتاب قرمز کوچک) است. فید اصلی شبکه اجتماعی Lemon ۸، مانند تیک تاک یک بخش "دنبال کردن" (following) دارد که به کاربران اجازه می‌دهد محتوای تولیدکنندگان محتوا را دنبال کنند و یک بخش "برای شما" (For You) دارد که مشاهده پست‌های دیگر را به کاربران پیشنهاد می‌کند. همچنین بخش‌هایی تحت مقوله‌های مختلف مانند فشن، زیبایی و غذا دارد و به کاربران امکان می‌دهد محتوا را به شکل‌های دیگر کاوش کنند.

این شبکه اجتماعی مشابه تی کتاک و سایت‌های شبکه اجتماعی دیگر، داده کاربران مانند آدرس آی پی، مرور تاریخچه، شناسه دستگاه و اطلاعات دیگر را جمع آوری می‌کند. هر دو فروشگاه اپ استور اپل و پلی استور گوگل، مالک شبکه اجتماعی Lemon ۸ را شرکت هلیوفیلیا معرفی کرده اند که یک شرکت مستقر در سنگاپور است و نشانی مشابه بایت دنس و تیک تاک را دارد.

شبکه اجتماعی Lemon ۸ نخستین بار در سال ۲۰۲۰ در بازار‌های آسیایی عرضه شد و در کشور‌هایی مانند تایلند و ژاپن رشد کرده و به ترتیب حدود ۷.۴ میلیون و پنج میلیون بار دانلود شده است. این شبکه اجتماعی در فوریه بدون هیاهوی چندانی در آمریکا معرفی شد، اما پس از این که سازمان‌های رسان‌های توجه بیشتری به آن نشان دادند و بعضی از اینفلوئنسر‌های تیک تاک، دست به تبلیغ آن زدند، اوضاع تغییر کرد.

تا روز یکشنبه، این شبکه اجتماعی ۲۹۰ هزار بار در آمریکا دانلود شد و اکثر این دانلود‌ها اواخر مارس روی داد. این شبکه اجتماعی یکی از شبکه اجتماعی‌های محبوب در اپ استور اپل است.

شبکه اجتماعی دیگری که متعلق به بایت دنس است، کپ کات (CapCut) نام دارد که در اپ استور اپل به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه اجتماعی‌ها در آمریکا، فهرست شده است. این شبکه اجتماعی خود را یک ابزار ویرایش ویدئوی همه منظوره معرفی کرده که به کاربران امکان می‌دهد محتوای خود را ویرایش کرده و فیلتر و آهنگ به آن اضافه کنند. طبق آمار شرکت تحلیل شبکه اجتماعی Data.ai، این برنامه یک سال پس از عرضه در چین، در آوریل سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی منتشر شد و ۶۰ میلیون بار در آمریکا و ۹۴۰ میلیون بار در سطح جهانی دانلود شده است.

