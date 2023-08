به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ستاد نانو، انتخاب این دستیار جدید در خوانش مقالات و ارائه پیشنهادات در سنتز چارچوب‌های آلی فلزی به دانشمندان کمک کرد. برای توسعه مواد جدید نیاز به زمان و کار قابل توجهی است، اما برخی از شیمیدانان اکنون امیدوارند که هوش مصنوعی (AI) روزی بتواند بیشتر این بار را به دوش بکشد. به گزارش، به نقل از ستاد نانو، انتخاب این دستیار جدید در خوانش مقالات و ارائه پیشنهادات در سنتز چارچوب‌های آلی فلزی به دانشمندان کمک کرد. برای توسعه مواد جدید نیاز به زمان و کار قابل توجهی است، اما برخی از شیمیدانان اکنون امیدوارند که هوش مصنوعی (AI) روزی بتواند بیشتر این بار را به دوش بکشد.

در همین راستا مقاله ای جدیدی با عنوان (ChatGPT Chemistry Assistant for Text Mining and the Prediction of MOF Synthesis) در مجله انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده است، این گروه از پژوهشگران از این مدل هوش مصنوعی ChatGPT،خواستند تا یک کار بسیار وقت‌گیر را انجام دهد: با عنوان جستجوی مقالات علمی. با این داده‌ها، آن‌ها ابزار دوم برای پیش‌بینی نتایج تجربی ساختند.

در ادامه این پژوهش گزارش‌های حاصل از مطالعات قبلی، حجم وسیعی از اطلاعات مورد نیاز شیمیدانان را ارائه می‌دهند، اما یافتن و تحلیل مرتبط‌ترین جزئیات می‌تواند کار دشواری باشد. برای مثال، کسانی که علاقه‌مند به طراحی چارچوب‌های متخلخل و کریستالی آلی فلزی (MOF) هستند، باید صد‌ها مقاله علمی را که شرایط آزمایشی مختلفی را توصیف می‌کنند، مرتب کنند.

پژوهشگران سعی کردند تا هوش مصنوعی را متقاعد کنند که این وظیفه را بر عهده بگیرد. این در حالی بود که، مدل‌های پردازش زبانی که آن‌ها استفاده می‌کردند، به تخصص فنی قابل توجهی نیاز داشت و استفاده از آن‌ها در موضوعات جدید به معنای تغییر برنامه بود. عمر یاغی و همکارانش می‌خواستند ببینند که آیا نسل بعدی مدل‌های زبان، که شامل ChatGPT می‌شود، می‌تواند راه قابل‌دسترسی و انعطاف‌پذیرتری برای استخراج اطلاعات ارائه دهد یا خیر.

این تیم به ChatGPT دستورات یا دستورالعمل‌هایی داد و آن را با کمک این دستورات هدایت کرد تا به تجزیه و تحلیل متن از مقالات علمی بپردازد.

محققان با دقت این دستورالعمل‌ها را ساختند تا تمایل مدل به ارائه پاسخ‌ها را به حداقل برسانند، پدیده‌ای که به عنوان توهم شناخته می‌شود. با این کار هوش مصنوعی را به سوی ارائه بهترین پاسخ‌های ممکن سوق داد.

این پژوهشگران گفتند که برخلاف تلاش‌های قبلی مبتنی بر هوش مصنوعی، این مورد نیازی به تخصص در کدنویسی ندارد. علاوه بر این، دانشمندان می‌توانند تمرکز خود را به سادگی با برخی تنظیمات تغییر دهند. به گفته این تیم پژوهشی، این سیستم جدید که آن را «دستیار شیمی ChatGPT» می‌نامند، می‌تواند در زمینه‌های دیگر شیمی نیز مفید باشد.