به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش آماری که پایگاه آمار بهداشتی زوئی (ZOE) در انگلیس منتشر کرد در اول ماه سپتامبر امسال، جمعه ۱۰ شهریور ماه، ۹۲ هزار و ۹۶۵ ابتلای جدید به ویروس کرونا در انگلیس ثبت شد که در مقایسه با آغاز ماه پیش از آن، یعنی ماه اوت، حدود ۵۰ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد. مقامات بهداشت و درمان در انگلیس، در هراس از شیوع گونه‌های بسیار جهش یافته سویه‌های ویروس کرونا، واکسیناسیون علیه آنفلوانزا را پیش از فصل پاییز، آغاز می‌کنند.

دانش آموزان در انگلیس این هفته به مدارس بازگشتند و این موضوع نیز بر نگرانی‌ها از افزایش سرعت گسترش کرونا در این کشور افزوده است.

به نوشته دیلی میل، پایگاه آمار بهداشتی زوئی که اطلاعاتش را از میلیون‌ها کاربر کارافزار این پایگاه به دست می‌آورد اعلام کرده است اکنون حدود ۱.۵ میلیون نفر در این کشور، حدود یک نفر از هر ۵۸ نفر، به ویروس کرونا مبتلا هستند.

گونه‌های بسیار جهش یافته سویه‌های ویروس کرونا، در حال گسترش در جهان است و نگرانی‌ها درباره امکان موج جدید کووید را دامن می‌زنند. آژانس امنیت سلامت (UK Health Security Agency) اعلام کرده است واکسن‌های ضد آنفلوانزا و کرونا از ۱۱ ماه سپتامبر، ۲۰ شهریور ماه، آماده تزریق به افراد واجد شرایط است.

این نهاد اعلام کرد: پیش انداختن آغاز واکسیناسیون فصل سرما در انگلیس به این علت است که اقدامات پیشگیرانه، آغاز شود تا افراد آسیب پذیر، پیش از فرا رسیدن زمستان، مصون شوند.

معمولا واکسیناسیون فصل سرما در انگلیس، در فصل پاییز و از اوایل ماه اکتبر، اواسط مهر ماه، آغاز می‌شد.

آژانس امنیت سلامت در انگلیس تاکنون ۴ مورد از ابتلای به گونه جهش یافته ویروس کرونا با نام بی ای.۸۶.۲ (BA.۲.۸۶) را که با نام پیرولا (Pirola) نیز شناخته می‌شود و از سویه جهش یافته اومیکرون، پدید آمده، شناسایی کرده است. گونه جدید کووید، جهش‌های متعدد داشته و در میان شهروندان چندین کشور که اخیرا به خارج از کشورهایشان سفر نکرده بودند، دیده شده است. به گفته کارشناسان، این موضوع نشان می‌دهد گونه جدید ویروس کرونا، در حال گسترش در چندین منطقه در جهان است.

به گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا (US Centers for Disease Control and Prevention)، مبتلایان به گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا در کشور‌های دانمارک، آفریقای جنوبی، آمریکا و انگلیس دیده شده اند. گونه جدید، "سویه نگران کننده"، طبقه بندی شده است و به این معناست که می‌تواند موج جدید از همه گیری کووید را ایجاد کند.

انگلیس در حالی درگیر موج جدیدی از همه گیری کرونا شده است که این کشور بر اساس ارزیابی‌های منتشر شده نهاد‌های ناظر از جمله سازمان جهانی بهداشت و ورلد میتر یکی از بدترین عملکرد‌ها را درمیان کشور‌های جهان داشته است و از نظر شمار مبتلایان و جان باختگان با کشور‌های پر جمعیت جهان قابل مقایسه است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده انگلیس با حدود ۶۸ میلیون نفر جمعیت تا این زمان با حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار مبتلا در رتبه نهم کشور‌های جهان از نظر دارا بودن بیشترین مبتلایان قرار دارد و از نظر شمار جان باختگان نیز با بیش از ۲۲۸ هزار و ۷۰۷ جان باخته از کرونا، پس از کشور‌های پر جمعیتی همچون امریکا، هند، برزیل، روسیه و مکزیک جای دارد و در زمره کشور‌های پرتلفات جهان در همه گیری کرونا محسوب می‌شود.