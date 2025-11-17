پخش زنده
مازندران با تولید ۱۷ هزار تن توت فرنگی، رتبه دوم تولید این محصول را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این استان دارای یک هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت و ۱۷ هزار تن تولید انواع ارقام توت فرنگی است.
وی با اشاره به اینکه مازندران رتبه دوم کشور را در سطح زیر کشت و تولید توت فرنگی دارد، ادامه داد: کشاورزان و باغداران در سالهای اخیر علاوه بر عرضه این محصول در فصل بهار، کشت خارج فصل آن را در دستور کار دارند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی مازندران در رویکرد دولت مردمی سیزدهم، نگاه حمایتی به محصولاتی است که ارزش اقتصادی بالایی دارند و کشاورزی را در سبد اقتصاد دانش بنیان حفظ میکنند و ارتقاء میدهند.
این مسؤول اظهار کرد: برنامه ریزی داریم بتوانیم توسعه کشت گلخانهای توت فرنگی را در استان داشته باشیم و در این راستا سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از سوی استانداری مازندران و سازمان جهاد کشاورزی استان در دستورکار قرار گرفت.
تیموری خاطرنشان کرد: توسعه مکانیزاسیون و سیستمهای نوین آبیاری و اصلاح سیستمهای سنتی کشت در ارتقاء عملکرد محصول توت فرنگی موثر خواهد بود و حمایت جدی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در بازار عرضه محصول توت فرنگی درصدد تدوین راهبردهایی هستیم که بتوانیم صادرات این محصول را دنبال کنیم و به بازار کشورهای منطقه اوراسیا و cis محصولات کشاورزی استان را عرضه کنیم.