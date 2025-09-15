به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت: سطح زیر کشت دانه‌های روغنی بیش از ۳ هزار هکتار و شامل ۲۲۵۰ هکتار کاملینا و ۷۵۰ هکتار کلزا است .

محمد حسینی با بیان اینکه دانه های روغنی تا نیمه آذرماه ادامه خواهد داشت گفت : محصول کاملینا دیم و از مزایای کشت آن آموزش رایگان به کشاورزان ، سهمیه کود شیمیایی یارانه دار، و تخصیص تسهیلات ادوات است.

کاملینا یا (کتان‌کش) گیاهی دارای ارزش غذایی بالا و کم‌آب‌بر است و در چند سال اخیر، کشت آن به‌عنوان یک دانه روغنی در کشور آغاز شده است .

این گیاه مقاومت بالایی نسبت به آفت‌های رایج در دانه‌های روغنی مانند سوسک گرده‌خوار دارد و به عنوان مهمترین منبع تامین‌کننده روغن با تامین اسید‌های چرب غیراشباع شناخته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با بیان اینکه کاشت و برداشت این محصولات مکانیزه است گفت : کاملینا و کلزا می‌تواند جایگزین مناسبی در چرخه تناوب زراعی غلات دیم و آبی باشد و همچنین علاوه بر افزایش ماده آلی خاک و حاصلخیزی آن منجر به کنترل علفای هرز نیز می‌شود.

به گفته وی ، مقاومت به تنش‌های آبی، مقاومت به آفات و بیماری، نیاز کمتر به کود و سم، مدیریت پذیری آسان در مزارع و هزینه پایین تولید این محصولات از مهمترین مزایای کشت این دانه‌های روغنی است.

حسینی خاطرنشان کرد: روغن این محصولات علاوه بر مصرف خوراکی، مصارف دارویی نیز داشته و کنجاله این گیاهان می‌تواند به عنوان غذایی مناسب برای دام، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.