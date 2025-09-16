با تلاش ماموران پلیس محموله های سیگار و تنباکو‌های قاچاق در بازرسی از خودروهای عبوری از سرخه و شاهرود کشف شد.

کشف محموله سیگار و تنباکوی قاچاق در سرخه و شاهرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدجلال حسینی فرمانده انتظامی سرخه گفت: ماموران یگان امداد شهرستان سرخه حین کنترل محور اصلی به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مظنون شدند و آن را متوقف کردند.

وی به بازرسی بار خودرو و کشف ۱۰ هزار نخ سیگار و ۱۲۰ پاکت تنباکو میوه‌ای قاچاق و فاقد مجوز شاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش آن را ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود هم از توقیف یک دستگاه تریلی حامل انواع سیگار‌های خارجی قاچاق خبر داد و گفت : ماموران پلیس در بازرسی از خودرو توقیفی ۱۲۸ هزار نخ انواع سیگار‌های خارجی قاچاق وبدون هرگونه مدارک گمرکی و قانونی کشف کردند.

کارشناسان اقتصادی ارزش کالای قاچاق کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند