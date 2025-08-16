به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در کارگروه مولد سازی اموال و دارایی‌های دولت در استان سمنان با بیان اینکه مولد سازی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کمک می کند ، برای شتاب بخشیدن به اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مولدسازی فرصتی مناسب برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اثرگذار است افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید مولدسازی دارایی‌های دولت را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند.

کولیوند افزود: اگر دستگاهی پلاک بلااستفاده‌ای به کارگروه مولدسازی معرفی کرده، اما تاکنون به فروش نرفته یا تعیین تکلیف نشده است، می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به پیگیری وضعیت این پلاک‌ها اقدام کند.

در این جلسه از ۲۴ پلاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان ۹ پلاک بررسی و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه به استعلام آن اقدام کنند.