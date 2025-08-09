پخش زنده
شهروند خبرنگار ما فیلمی از حال و هوای زائران روشندل شهرستان رفسنجان در مسیر پیاده روی کربلای معلی را به نمایش گذاشت.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میگویند زیباییهایش را باید حس کنی؛ با همه وجودت، طعم شیرینش را باید بچشی؛ با تکتک سلولهایت و عظمتش را باید درک کنی؛ با تمام احساست. باور نداری، از هموطن باصفای روشندل بپرس که توصیفهای زیبایش از حالوهوای پیادهروی اربعین، هر آرزومند حرمندیدهای را به یقین میرساند که در راه کربلا باید با پای دل قدم برداشت و از چشم دل برای تماشای زیباییهایش مدد گرفت.
چند روزی بیشتر به اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) باقی نمانده و کربلای معلی نیز با حضور زائران رنگ و بوی عزا و ماتم گرفته است. در این میان پیادهروی روشندلان اهل رفسنجان در مسیر عاشقی، زیبایی این سفر معنوی را دوچندان میکند. شهروند خبرنگار ما فیلمی ارسال کرده که در ادامه مشاهده می کنید.