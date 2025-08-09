پخش زنده
امروز: -
پیاده روی یکی از زائران اربعین در مسیر کربلا به نیابت از شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه ایران سوژه شهروند خبرنگار ما شد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سفر معنوی اربعین که دلها در پرتوی معرفت حسینی است، گروهی از زائران، پیادهروی خود به سوی کربلای معلی را آغاز کردند. بسیاری از زائرانی که از نجف به سمت کربلای معلی میروند، در این مسیر ۸۰ کیلومتری، قدمهای خود را نذر شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه میکنند. شهروند خبرنگار گوشهای از نذر زائر بوشهری با پیاده روی نجف تا کربلا برای شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه ایران را با ما به اشتراک گذاشت در ادامه مشاهده میکنید.