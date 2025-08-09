پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت میلیون مترمکعب آب از سدهای بالا دستی برای کشاورزی طارم رهاسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اکبر باقری افزود: هدف اصلی از رهاسازی آب، حفظ باغات زیتون در طارم است ولی آب رهاسازی شده برای مزارع برنج هم استفاده میشود و این موضوع باعث شده تا نسبت به تامین آب باغات زیتون نگرانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در خصوص نحوه توزیع آب رهاسازی شده، ایجاد بندهای زودهنگام توسط برخی کشاورزان در مسیر رودخانه است؛ این بندها مانع از آن میشود تا آب به انتهای مسیر و تا محدوده پل گیلوان برسد.
باقری اضافه کرد: روال مناسب این است که ابتدا باید آب رهاسازی شده تا انتهای مسیر برسد و بعد از آن، کشاورزان اقدام به ایجاد بند و هدایت آن به مزارع کنند ولی متاسفانه ایجاد زودهنگام این بندها مانع از رسیدن آب به محدوده پل گیلوان میشود.
وی گفت: در سالهای گذشته نسبت به ایجاد چنین بندهایی ممانعت به عمل میآمد ولی امسال چنین امری را شاهد نبودیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: با وجود این شرایط، آب رهاسازی شده به بخش اعظم مزارع طارم رسیده و ما در حال مکاتبه و رایزنی برای رهاسازی یک ونیم تا سه میلیون مترمکعب دیگر نیز هستیم.
باقری خاطرنشان کرد: کشاورزان و بهره برداران در طارم باید نگاه کلی و کلان نسبت به تامین آب همه بخشها و مناطق در شهرستان داشته باشند و با همکاری و همراهی کمک کنند تا بخشی نگری و محلی نگری را در این خصوص شاهد نباشیم.