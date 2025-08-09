

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تهران گلایه‌هایی در خصوص نحوه آبیاری فضای سبز و مصرف بی‌رویه آب وجود دارد. برخی معتقدند که دسترسی نامحدود و رایگان به آب برای پیمانکاران شهرداری در آبیاری فضای سبز، منجر به مصرف نادرست آب شده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز منطقه سه گلایه کرد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت بخیر

امروز حدود ساعت ۱۷ داشتم از سرکار برمیگشتم که دیدم کارگر شهرداری در خیابان تبریزیان ۱٠٠ متر بالاتر از شهرداری ناحیه ۴ ضمن آبیاری فضای سبز، همزمان که آب شیرین از فضای سبز سرریز شده و در پیادو رو جاری است، حسب حس وظیفه شناسی و مسئولیت اجتماعی به انتظامات شهرداری ناحیه ۴ اطلاع دادم و خواهش کردم جلوی اینکار گرفته شود، که علی رغم تذکر مامور انتظامات به آن عزیز مامور فضای سبز، متاسفانه ایشان بعد از رفتن مامور انتظامات، علاوه بر توهین، شیلنگ آب را مستقیما به جدول گرفتند که عکس اینکارشان موجود است، ضمن اینکه با مراجعه مامورین پلیس ۱۱٠ دو نفر آقا که خودشان را ماموران فضای سبز شهرداری معرفی کردند به جای جلوگیری از اینکار ناپسند، صراحتا به من اعلام کردند که این موضوع به من شهروند ربطی ندارد.

تقاضا دارم در این شرایط بحرانی کم آبی جلوی اسراف و اتلاف منابع آب شیرین کشور گرفته شود.