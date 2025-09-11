به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حسن ابراهیمیان گفت: در حال حاضر عملیات حفاری پروژه فیبر نوری شهرستان گرمسار به پایان رسیده است و ۱۲ منطقه اتصالی در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: برای تست اولیه اتصال و عملیات شومینه و تست تارهای اتصالی دو منطقه در مدار قرار گرفته است و تا دو ماه آینده نیز حوزه اتصالی فیبر نوری در شهرستان گرمسار در مرحله فازنهایی و اشتراک گیری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان در ادامه اظهار داشت: ارائه خدمات فیبر نوری به عنوان زیر ساخت مهم در بخش اتصال دیتا و اینترنت است و با توجه به مزایای فیبر نوری اتصال با سرعت بالا و امنیت فوق العاده داخلی و در برخی زمان ها سرعت۱۰۰ مگا بر ثانیه را خواهد داشت.