

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هم اکنون روستای خایین در دهستان فین بخش فین شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان از لحاظ آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت با مشکل مواجه هستند. ضعف اینترنت در این روستا، باعث ضعف آنتن دهی تلفن همراه نیز شده و این موضوع، مشکلاتی برای تحصیل دانش آموزان این مناطق بوجود آورده است. شهروند خبرنگار ما با بیان این موضوع از زده شدن زنگ خطر ترک تحصیل در این منطقه به واسطه کیفیت نامطلوب امکانات آموزشی خبر داد و درخواست رسیدگی به این موضوع را از مسئولان دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باسلام و درود خدمت استاندار بومی محترم استان هرمزگان بدترین اتفاق در جهان بی سوادی و ترک تحصیل دانش آموزان هست که این روزها در بعضی از روستا‌های غرب بخش فین مثل روستای خائین به دلیل نبود راه مناسب و نبود آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت باعث ترک تحصیل دانش آموزان شده است. انشاءالله مدح نظرتان قرار بگیره برای رفع مشکل البته چندین بار مکتوب شده به وزارت کشور هم ارسال شده، اما همچنان مشکل پابرجاست انشاءالله به زودی همکاری بشود. باتشکر