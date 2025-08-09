پخش زنده
تکاپوی گسترده موکبهای مردمی با شور و عشق حسینی برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله (ع) سوژه شهروند خبرنگاران ما شد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه اربعین حسینی، ستاد مردمی اربعین شهرهای مختلف با همت اهالی و خیران، موکبهای خدمترسانی را برای پذیرایی از زائران کربلای معلی تجهیز و آماده کرده است.
این موکبها با تدارک آشپزخانههای سیار، محل اسکان، خدمات بهداشتی و بستههای پذیرایی، عزم خود را برای خدمت خالصانه در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) جزم کردهاند. شهروند خبرنگارهای ما تصاویری ارسال کرده اند که در ادامه مشاهده میکنید.