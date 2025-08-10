به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباسی گفت:مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده سرخ آباد حین گشت و کنترل و پایش شبانه روزی منطقه، یک نفر متخلف بومی سابقه دار را در حین شروع به شکار شبانه در داخل زمین زراعی در قلب منطقه آهو خیز، مشاهده و دستگیر کردند.

سرپرست یگان حفاظت اداره محیط زیست استان زنجان افزود: از متخلف دستگیر شده یک قبضه سلاح ته پر تک لول غیر مجاز به همراه مهمات غیر مجاز که در داخل باغ مخفی نموده بود کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه با هوشیاری به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده که بومی با سابقه و دارای محکومیت کیفری در امر شکار منطقه بوده، با تنظیم صورت مجلس تخلف و طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.