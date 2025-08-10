پخش زنده
سرپرست یگان حفاظت اداره محیط زیست استان زنجان از دستگیری متخلف بومی به جرم شروع به شکار آهو در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباسی گفت:مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده سرخ آباد حین گشت و کنترل و پایش شبانه روزی منطقه، یک نفر متخلف بومی سابقه دار را در حین شروع به شکار شبانه در داخل زمین زراعی در قلب منطقه آهو خیز، مشاهده و دستگیر کردند.
سرپرست یگان حفاظت اداره محیط زیست استان زنجان افزود: از متخلف دستگیر شده یک قبضه سلاح ته پر تک لول غیر مجاز به همراه مهمات غیر مجاز که در داخل باغ مخفی نموده بود کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه با هوشیاری به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده که بومی با سابقه و دارای محکومیت کیفری در امر شکار منطقه بوده، با تنظیم صورت مجلس تخلف و طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.