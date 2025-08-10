پخش زنده
امروز: -
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در خیابان گلخون شهر شیراز ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روزهای گرم سال را در حالی سپری میکنیم که قطعی آب بصورت موضوع آزار دهنده تبدیل شده است. اما گاهی اوقات مصرف آب مطابق با الگوی استاندارد مصرف نمیشود و موجب هدررفت حجم وسیعی از آب میشود. شهروند خبرنگار ما از شیراز فیلمی ارسال کرده که نشان میدهد حجم زیادی آب در سایه بیتوجهی بر معابر و جوی خیابان گلخون سرازیر شده است.