سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جهرم از صادرات بیش از ۲ هزار تن لیمو لیسبون تولیدی این شهرستان به کشور‌های روسیه، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان و ازبکستان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار تن لیمو لیسبون تولید شده در باغ‌های جهرم به کشور‌های مختلف صادر شده است.

وی افزود: محموله‌های لیمو لیسبون پس از سورتینگ، ضدعفونی و بسته‌بندی، برای تکمیل فرآیند آماده‌سازی در سردخانه‌های جهرم نگهداری می‌شوند. پس از این مراحل و با تأیید کارشناسان پست قرنطینه حفظ نباتات مبنی بر عاری بودن از آفات و بیماری‌ها، و اخذ گواهی بهداشت قرنطینه، این محصول از طریق بنادر و گمرک‌های خروجی به کشور‌های مقصد ارسال می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم تصریح کرد: لیمو لیسبون یکی از میوه‌های محبوب و پرفروش در کشور روسیه است و امسال این محصول به روسیه، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان و ازبکستان صادر شده است. پیش‌بینی می‌شود روند صادرات در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

قناعتیان گفت: صادرات لیموی جهرم به کشور‌های خارجی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و صادرات محصولات باغی این شهرستان است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.