به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید عبدالرسول موسوی گفت: با اطلاع‌رسانی مردم منطقه به کارشناسان جهاد کشاورزی، در یکی از روستا‌های بوانات یک دستگاه نیسان حامل کود شیمیایی قاچاق شناسایی و متوقف شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوانات افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۲۷ کیسه انواع کود شیمیایی بدون هرگونه مجوز قانونی و به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی بیان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

مدیر جهاد کشاورزی بوانات با اشاره به راهکار اطمینان از اصالت کود گفت: بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند قبل از خرید هرگونه کود شیمیایی، با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ از اصالت آن مطمئن شوند.

موسوی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده فروش کود توسط افراد مشکوک، موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی اطلاع دهند.