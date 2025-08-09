پخش زنده
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گیلان گفت: شیوه نامه سامانه الکترونیکی لباس دانش آموزان در پنجره واحد خدمات دولت به نشانی my.medu.ir فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی عطایی گفت: فرایند مدیریت، پایش و نظارت بر تأمین لباس دانش آموزان، با هدف انتخاب آسان لباس دانش آموزان در سامانه الکترونیکی پنجره واحد خدمات دولت به نشانی my.medu.ir فعال شد.
وی هدف از این اقدام را ساماندهی پوشاک مدارس، با نظارت بر تهیه و توزیع آنها و صیانت از حقوق خانوادهها عنوان کرد و افزود: اولیا میتوانند پس از ورود به سامانه my.medu.ir و انتخاب صفحه شخصی فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان و پروفایل فرزندان، به سامانه الکترونیکی لباس دانش آموزی ورود کنند.
عطایی با اشاره به اعلام نرخ پوشاک دانش آموزان، گفت: قیمت پوشاک مدارس از سوی اداره کل صنعت و معدن گیلان به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام شده و تولیدیها موظفند قیمت انواع پوشاک مدارس را برای آگاهی اولیا دانش آموزان در ورودی کارگاه خود نصب کنند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گیلان گفت: همچنین فرمهای نظرسنجی و ثبت شکایت هم در سامانه الکترونیکی پنجره واحد دولت به نشانی my.medu.ir فعال است و اولیا میتوانند شکایات، پیشنهادات و نظرات خود را در این سامانه مطرح کنند.