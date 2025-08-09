به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار رادان فرمانده فراجا در بازدید سرزده از مرز شلمچه گفت: تاکنون بیش از ۶۸۰ هزار نفر از مرز شلمچه راهی عتبات عالیات شده و بیش از ۲۵۰ هزار نفر نیز از مرز شلمچه به کشور بازگشته‌اند، بدین ترتیب آمار تردد زائران در این مرز به حدود ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

با توجه به هماهنگی‌های خوبی که با مسئولان کشور عراق انجام شده و تأسیس اتاق مشترک ایران و عراق با هدف پایش لحظه به لحظه مرزها، تاکنون هیچ ناامنی در ایران و عراق گزارش نشده و مواکب در دو کشور مشغول خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

با توجه به اینکه معمولا خدمات موکب‌ها در عراق پس از پایان روز اربعین به پایان می‌رسد از مردم می‌خواهیم سفرشان را مدیریت کنند و به گونه‌ای نباشد که در پایان روز اربعین، موج سنگین بازگشت زائران سبب به زحمت افتادن آنان شود.