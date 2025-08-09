به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این پیام ِآمده آنچه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز خبرنگار به ثبت رسیده. بهانه‌ای برای قدردانی از آنان که «شرافت»، «صراحت»، «مسئولیت‌پذیری» و «دفاع از حق» را به صفاتی بدل کرده‌اند که امروز در کنار نام خبرنگار در اذهان عمومی نقش می‌بندد.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، خبرنگاران و اهالی رسانه برگ زرین دیگری بر اقدامات شرافتمندانه و وطن‌دوستانه ثبت شده در سوابق خود افزودند و در دفاع ملی ۱۲روزه جانانه در خط مقدم دفاع از کشور ایستادند، صدای حقانیت مردم ایران را به گوش جهان رساندند و اجازه ندادند تا در جنگ رسانه‌ای دشمن، میدان تبیین و روایت به نفع دشمن صهیونیست خالی بماند.

شورای اطلاع‌رسانی دولت یاد شهید صارمی، جاویدنام‌ها و شهدای رسانه به خصوص در دفاع ملی ۱۲ روزه را گرامی می‌دارد و روز خبرنگار را به تمام اهالی رسانه و فعالان حوزه خبر تبریک می‌گوید.